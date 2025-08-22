8月17日に、女性YouTuberの「もう30歳なんだから」がチャンネルを更新。富士山に登る動画を公開した。

【写真】富士登山に挑戦する、ズボラだけど可愛すぎるアラサー姉

「もう30歳なんだから」は、アラサーの姉を妹が撮影するというスタイルのチャンネルで、旅行のVlogなどを投稿している女性YouTuber。特にショート動画を中心に投稿しており、ずぼらな姉にメイクをしたり、アクティブに活動させたりする様子が反響が呼んでいる。どこか残念だが愛らしい姉に魅了される視聴が多く、現在のYouTubeチャンネル登録者数は17.6万人だ。

今回の動画では、姉と妹で富士山に登頂した際の様子を投稿。序盤では皇居周辺を走る様子が撮影されており、登山に向けてしっかり準備をしていることが伺える。当日は5時起床で、眠たそうな表情を見せながらバスで富士宮口5合目へ。天気は晴れで絶好の登山日和だ。

6合目まで登るとまだまだ元気がある様子を見せていたが、新7合目では「きつい！」と一言。疲労が蓄積され始めた状態で妹からもらったコーラを一口飲むと、目を見開いて「やっっばい」とその美味しさに感動していた。

その後も順調に登っていき、元祖7合目に到着。そこから8合目までは崖のような斜面を上がっていく。途中で景色を見渡すと、綺麗な雲海が見えており「すごすぎる！」とテンションが上がっていた。無事8合目に着くと、今回泊まる池田館へ。夕飯にカレーを食べて20時には就寝している。

朝日を頂上から見るために、夜の1時に起床。「激寒い。あともうちょっとです、頑張ります」と眠そうな表情で話しながら登山を再開している。山頂まで登りきると、さらに上にある剣ヶ峰付近まで行っていた。姉は「出そう出そう」と飛び跳ねながらご来光を待っていたが、最終的には曇ってしまい、朝日を見ることは叶わなかった。

しかし、下山したあとは「楽しかったね」と感想を話している。最後には「サウナしきじ」とレストランの「さわやか」を訪れて旅を満喫していた。

コメント欄では「今回も元気でかわいいお姉さんを見れて良かったです。これからも体に気をつけて配信頑張ってください！」「富士山登頂お疲れ様でした あのお姉ちゃんがアクティブなのが違和感満載」などの反応が寄せられている。

メイクやファッションにもこだわりがなく、ずぼらであることを妹から指摘されていた姉だが、今回の動画では見事に富士山を登り切った。雲海を見て感動する様子や登頂して喜ぶ姿など、元気に登山をする姿に対して視聴者から反響が寄せられている。動画内では、曇りでご来光が見えず、一気にテンションが下がる様子も見せていた。撮影担当が妹だからこそ見せる、素の表情豊かな姿も推せる要因なのだろう。2人のチャンネルに今後も注目していきたい。

（文＝小林嵩弘）