A.B.C-Zが、本日8月22日に新曲「Cocktail」を配信リリース。同日20時に同楽曲のMVがプレミア公開される。

本作は、浮遊感漂うロマンティックな新境地を切り拓く1曲で、作詞作曲はシンガーソングライターの竹内アンナが担当。MVは独特の世界観の中で繰り広げられる、太極拳を模したアニメーションダンスが見どころとなっており、振付はアニメーションダンスチーム Atrassを率いるRYUが手がけた。アニメーションダンスでのMVはグループとしても初の試みであり、A.B.C-Zの新境地を感じられる情報量ごちゃ混ぜな、カクテル状態の映像作品に仕上がっているという。

また、リリースを記念し、プレゼントが当たる配信キャンペーンやTikTokキャンペーンも開催中。詳細はA.B.C-Z公式ホームページで確認できる。

なお、今後は9月19日に配信シングル第2弾「すれ違う笑顔 さよならのキスを」、10月17日に第3弾「鈍学塁功・DONGAKU-RUIKO」をリリース予定。さらに秋には9thアルバムのリリース、全国ツアーの開催を予定している。

（文＝リアルサウンド編集部）