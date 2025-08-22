気象庁はきょう(22日)午前10時半、フィリピンの東で新たな熱帯低気圧が発生したと発表しました。

熱帯低気圧はフィリピンの東にあって

西に1時間に15キロの速度で進んでいて、

中心気圧は1006ヘクトパスカル、

最大瞬間風速は23メートル

となっています。



今後の進路予想については、以下のようになっています【画像①】。

熱帯低気圧は台風に発達する見込み 今後の進路は？

フィリピンの東で発生した熱帯低気圧は





きょう（22日）午後9時には南シナ海中心気圧は1004ヘクトパスカル、最大瞬間風速は23メートル、あす（23日）午前9時には南シナ海にあって台風に発達する見込みで中心気圧は1000ヘクトパスカル、最大瞬間風速は25メートル、24日午前9時には南シナ海にあって中心気圧は996ヘクトパスカル、最大瞬間風速は30メートル、25日午前9時には南シナ海にあって中心気圧は992ヘクトパスカル、最大瞬間風速は35メートル、26日午前9時にはベトナムにあって中心気圧は996ヘクトパスカル、瞬間最大風速は30メートル、その後、台風は熱帯低気圧に変わり27日午前9時にはラオスにあって、中心気圧は1002ヘクトパスカル、が予想されています。今後の気象情報に注意してください。