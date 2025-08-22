お笑いに夢中になりすぎた芸人の家庭破綻からの再起！父娘お笑いコンビ「完熟フレッシュ」の誕生秘話【書評】
父・池田57CRAZYさんと娘・池田レイラさんによる親子のお笑いコンビ「完熟フレッシュ」。『親子漫才！』（池田57CRAZY（完熟フレッシュ）：著・原作、ぽぽこ：漫画/KADOKAWA）は、ふたりがブレイクするまでの軌跡を描いた、笑いあり、涙ありの実録コミックだ。
かつて芸人として夢を追っていた著者。しかし、お笑いに情熱を傾けるあまり家庭を顧みることができず、夫婦関係はしだいに破綻していった。芸人の道を諦めて就職するが、今度は妻の不倫が発覚。
病院のベッドに横たわりながらふと心に浮かんだのは、心の奥でくすぶっていたお笑いへの夢と情熱だった。一度は手放したはずの熱い思いが、胸の奥で再び灯る。そして、苦楽をすべてともにしてきた娘とコンビを組み、父と娘の“親子コンビ”としてお笑いに挑む、新たなステージへの挑戦が始まり――。
本書では、語り手である池田57CRAZYさんの視点から、ひとり親としての日々の奮闘やコンビ解散の危機、その裏での感情のぶつかり合いなど、これまで語られなかったエピソードの数々が包み隠さず描かれている。家族でありながら、お笑いコンビという“仕事仲間”でもある関係だからこその楽しさや葛藤。お笑いという特殊な世界を軸にしながらも、そこに掘り下げられているのは、人生の再挑戦や家族の再生というきわめて普遍的なテーマだ。
夢を諦め、現実に向き合う選択をした人や、その夢を再び追いかけようとする勇気を持てずにいる人には、きっと心に響くものがあるだろう。誰かの夢が、自分の夢でもあった。そんな経験のある人に、本作はきっと忘れていた感情を思い出させてくれる。
