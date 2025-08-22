TBS NEWS DIG Powered by JNN

¿À¸Í»Ô¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç½÷À­¤¬»É¤µ¤ì»¦³²¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢ÃË¤¬Æ¨¤²¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëÊý¸þ¤Ë¤¢¤ëÃó¼Ö¾ì¤«¤é¡¢·ì¤ÎÉÕ¤¤¤¿¿ÏÊª¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¤ª¤È¤È¤¤¸á¸å7»þÈ¾¤´¤í¡¢¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢½»¿Í¤Î½÷À­¡Ê24¡Ë¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£»à°ø¤Ï¡¢¶»¤Î¤¢¤¿¤ê¤ò¿ÏÊª¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç»É¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ë¼º·ì»à¤Ç¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ï¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤ÎÃæ¤Ç½÷À­¤ò½±¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢ÀµÌÌ¸¼´Ø¤«¤éËÌÊý¸þ¤ËÅÌÊâ¤ÇÆ¨¤²¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ö·ï¤Î¿ô»þ´Ö¸å¤ËÃË¤¬Æ¨¤²¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëÊý¸þ¤Ë¤¢¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÉÕ¶á¤ÎÃó¼Ö¾ì¤«¤é¡¢·ì¤ÎÉÕ¤¤¤¿¿ÏÊª¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤Ï¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¿ÏÊª¤¬¶§´ï¤Î²ÄÇ½À­¤â¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¡¢ÆÃÄê¤òµÞ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£