山形県鶴岡市の市街地近くの田園地帯でクマの食害が相次いで確認されました。

【写真を見る】付近には約17センチの足跡が...鶴岡市の田園地帯でクマの食害相次ぐ 19日から市街地に出没のクマと同じ個体か…（山形）

市はおととい市街地で目撃されたクマと同一の個体の可能性もあるとみて注意を呼びかけています。

鶴岡市によりますと、きょう午前４時半ごろ、鶴岡市大半田地内の畑でスイカが食い荒らされているのが見つかりました。

近くにはおよそ１７センチのクマのものと見られる足跡があり、食害はクマによるものとみられるということです。

この現場から１００メートルほど離れた別の畑ではきのうの朝、クマが農作物を食べたとみられる被害が確認されています。

鶴岡市では１９日の明け方からおとといにかけて中心部でクマが相次いで目撃されていました。

市は、今回スイカを食い荒らしたクマについて市街地で目撃されたクマと同じ個体の可能性があるとしています。

市はクマを見つけた際は、すぐに市や警察に通報するよう呼びかけています。