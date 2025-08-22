ローソン、MACHI cafe＋の「生バナナスムージー」人気ランキング発表
ローソンは8月18日、「MACHI cafe＋(マチカフェプラス)」導入店舗で販売している生のバナナを使用したスムージーの人気ランキングを発表した。2025年6月1日〜7月30日までの販売数を対象にランキング化した。
1位は、生のバナナとミルク、氷だけで作られたシンプルな「バナナミルクスムージー」(370円)だった。2位には、ダークチョコレートとホイップ、チョコレートソースが加わった「ダークチョコバナナスムージー(ホイップあり)」(490円)がランクインしている。
3位は、生のバナナとミルクに冷凍ブルーベリーを加えた「ブルーベリーバナナミルクスムージー」(400円)だった。
現在、期間限定商品「ハーバルレモネードトニック」(390円)も販売している。そのほか、マチカフェプラスのドリンクを1杯購入すると1枚シールをプレゼント。10杯集めると1杯無料になるキャンペーンも実施している。
