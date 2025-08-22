『エイリアン』シリーズ初の実写ドラマとして好評配信中の「エイリアン：アース」より、劇中に登場するゼノモーフのリアルな撮影用パペットが米ScreenRantより公開された。

未知の宇宙生命体が地球に襲来する「エイリアン：アース」では、序盤エピソードのうちからゼノモーフがしっかり登場。おなじみのグロテスクなフォルムで人々を襲う。

WETAが特別に開発したその撮影用パペットは、まさにゼノモーフ実物がそこにいるようなリアルさ。パペットはなぜか「スティーブ」と呼ばれているようで、スタッフは「理由は聞かないで」と断っている。

ゼノモーフの生態を再現したパペットは、操縦士のコントロールによってヨダレをだらだらと垂らしたり、唇にあたる部分の皮膚を伸縮させながら顎の開閉も自由自在。こんな生命体が目の前に現れたらと、改めてゾっとさせられる。

象徴的な“インナーマウス（第二の顎）”も機能。素早く飛び出し、ゆっくりとしまい込まれる様子を見ることができる。

このパペットは、パフォーマンスのために極限まで頭部の軽量化が試みられた。スタッフが映像で語っているところによれば、重量と機能性とのバランスが難しかったのだという。

「エイリアン：アース」は配信された第1話がリリースから6日間で全世界920万回再生を達成。米Rotten Tomatoesでは、シリーズ最高評価となる批評家スコア96％を。 スターにて配信中。