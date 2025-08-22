名前に“西”がついているのに実際は日暮里の北にある……西日暮里駅はなぜそう名付けられたのか？ 鉄道事情に精通するライターの小林明氏の新刊『山手線「駅名」の謎』（鉄人社）より一部抜粋してお届けする。（全2回の1回目／後編を読む）

昭和30年代、日暮里駅を通る蒸気機関車（荒川区提供）

関東大震災の避難民であふれた日暮里駅

日暮里駅と西日暮里駅の駅間距離は約500メートル。徒歩7分ほどで、山手線の駅間距離では最も短い。ともに日暮里の地名を冠する双子のような存在だ。

先行して開業したのは日暮里駅で、明治38年（1905）4月1日に誕生した。当時は、茨城県土浦からやって来て、三河島駅を経由する貨物列車の停車駅だった。この路線が常磐線の前身で、運行は民営の日本鉄道だった。『鉄道要覧』では現在も常磐線の起点とされている。

日本鉄道が国有化された3年後の明治42年（1909）からは東北本線に属したが、2つ隣りの上野駅でも東北本線に乗り換えることができたため、戦後、東北本線は日暮里駅を通過するようになり、設置していた専用ホームも昭和52年（1977）、東北新幹線の線路を通すため撤去された。

それでもなお、現在も正式には東北本線の駅である。日暮里駅は2つの悲劇を通じて、歴史に刻まれている。大正12年（1923）9月1日に発生した関東大震災で上野駅が焼失したため、2つ先にあった日暮里駅に東北方面へ避難しようとする人々が大挙して押し寄せ、パニックとなった。当時の様子は映像でも保管されている。

もう1つは昭和27年（1952）6月18日、乗り換えのために設けられていた跨線橋（線路をまたぐ橋）が混雑の重みに耐えきれず破損。数十人が落下し、死者8人を出す惨事となった。

この惨事の後、混雑を緩和するため、線路脇にあった谷中霊園の下の崖を削ってホームを新設する工事を行った。その模様を伝える写真も、荒川区に保管されている。

なぜ西日暮里駅が生まれたのか？

一方の西日暮里駅の開業は遅く、昭和46年（1971）4月20日。その2年前に開業した帝都高速度交通営団（現在の東京メトロ）千代田線西日暮里駅に接続するための新駅だった。私鉄に接続する目的で開業した山手線の駅は、西日暮里だけである。

このため外に出るための改札口はひっそりと1カ所あるのみで、多くの乗客は、地下の乗り換え口を通じて東京メトロ千代田線のホームと行き来している。

面白いのは日暮里駅の北に位置しているのに、名称が「西日暮里駅」となったこと。この理由は、日暮里駅を境に東が荒川区東日暮里、西が同西日暮里という町名になっており、駅を建設した番地が西日暮里5丁目だったからである。

西日暮里駅は日暮里─田端約1.3キロメートルの間に新たに誕生し、日暮里からは約500メートル、田端からは約800メートルである。日暮里─西日暮里間は山手線最短、西日暮里─田端間は4番目に短い。ちなみに短い区間2位は上野─御徒町の600メートル、3位は神田─秋葉原、巣鴨─駒込、新宿─代々木で、同じく700メートルである。

日暮里の語源は「新堀」か？

「日暮里」の地名が、風光明媚な情景にみとれているうちに日が暮れていく「日暮らしの里」に由来するといわれるようになったのは、江戸時代の享保〜寛延（1716〜51）の頃だが、実は文安5年（1448）の『熊野神領豊嶋年貢目録』に「三百文 につほり妙円」の文字があり（図録荒川区史）、これが文献上の初出だ。おそらく武蔵国豊嶋郡の南東部（現在の荒川区のあたり）に熊野大社への信仰が根づいており、「につほり」に住んでいた僧侶・妙円（みょうえん？）が300文を納めたのだろう。つまり、15世紀半ばには地名として成立していたと考えられる。

「につほり」は仮名で記されていたが、漢字では、「新堀」だったのではないかとの説が有力だ。

地名研究家の谷川彰英は、農業用水などに利用する「新しい堀を開墾したことに由来すると考えるのが自然」と述べている。江戸時代に「日暮らしの里」と呼ばれるようになると、「新堀」の地名に「日暮里」の文字を当てるようになったと考えるのが妥当なようである。

「新堀」の由来については他にも、〈室町時代後期の武将・太田道灌配下の新堀玄蕃（にいほり・げんば？）が住みついた〉（『江戸名所図会』）

〈戦国時代に後北条氏が記録した『小田原衆所領役帳』に名がある遠山弥九郎が土塁と掘（すなわち新しい堀）を築いた〉（『新編武蔵風土記稿』）

などの説があるが、いずれも信ぴょう性は低い。というのも、太田道灌が豊嶋郡に進出したのは長禄年間（1457〜60）頃で、「につほり妙円」が300文を納めた時期より10年ほど後のことだからである。つまり、その後に新堀玄蕃が住んだのが事実だったにせよ、それ以前から「につほり」の地名はあったことになる。『小田原衆所領役帳』に至っては16世紀前半のもので、太田道灌よりもさらに後の時代であり、遠山弥九郎が「堀を造った」記録が残っているわけでもない。いずれも、後世の創作の可能性が高いといえる。

「新堀」は、東京都江戸川区や山形県酒田市、埼玉県新座市、新潟県三条市、富山県射水市、山口県周南市など全国各地にあるありふれた地名だ。それが、ある地域でたまたま「日暮里」という新しい息吹が吹きこまれたのではないだろうか。

