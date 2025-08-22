〈日暮里の「北」に位置しているのになぜ…？ 日本人が知らない「西日暮里駅」の意外な由来〉から続く

東京にある巣鴨が、「おばあちゃんの原宿」として親しまれるようになった歴史背景とは？

【画像】関東大震災の2年後、大正14年（1925）に撮影された巣鴨駅



大正13年（1924）に巣鴨駅で働いていた駅員たち（『巣鴨総攬』／国立国会図書館所蔵）

開業当時の乗降客数は1日わずか160人

巣鴨駅の誕生は明治36年（1903）4月1日。大塚駅と池袋駅の開業と同日だった。大正14年（1925）の写真には複数の線路が写っている。ホーム寄りは山手線、外側は山手貨物線の線路だ。

貨物線は現在、湘南新宿ラインの線路として使用されているが、巣鴨には停車しない。

駅が建った場所は「北豊島郡巣鴨町大字巣鴨2丁目」。当時の巣鴨町は大字巣鴨1〜4丁目をはじめ、上駒込や駒込染井といった町まで含み、面積は1.69平方キロメール。駅はほぼその真ん中に位置していた。

大正14年（1925）刊行の『巣鴨総攬』は、駅開業当初の乗客・降客は1日各80人、計160人に過ぎなかったと記す。それが関東大震災をきっかけに、被害が少なかった巣鴨に移り住む人が増え、駅利用者も急増。乗降客が1万6400人になったとある。大正13年（1924）に駅で働いていた駅員数は、駅長・助役のほか50人以上だった。

こうして人が流入した結果、昭和7年（1932）、巣鴨町は西巣鴨町・長崎町・高田町と統合されて豊島区となる。

地名は植物の「菅」に由来する？

巣鴨の地名は「大きな池に鴨が巣を造っていた」ことに由来するというのが一般的だが、実はよくわかっていない。各種の文献には、そもそも「須加茂」「洲処面」「洲鴨」「菅面」などとあり、どれも「すかも」もしくは「すがも」と読む。それが「巣鴨」に転じたと考えられるとの説を載せている。

このうち有力なのは「洲処面」「菅面」である。「洲処面」は近隣に川が流れており、その川に面していた洲（陸地）という意味で、この川がおそらく現在は暗渠となっている谷戸川だろう。『新編武蔵風土記稿』には、〈谷戸川あるいは境川とも呼び、染井のうち長池といふ池を水源とする〉とあり、川辺の地ゆえに「洲処面」と呼ばれていた可能性はある。

一方、「菅面」はもっと古い史料にある。『北条氏所領役帳』（『小田原衆所領役帳』の1つ）には、同氏の家臣だった恒岡弾正忠の所領として「菅面」が記されている。

「菅」は本来、「すげ」と読み湿地帯に群生していた植物を指し、蓑や笠の材料として使われた。実際、巣鴨周辺はかつて湿地帯だったという。湿地帯には渡り鳥の鴨が飛来する。そう考えれば、「菅面」から「巣鴨」に転じたというのは説得力があるだろう。

「とげぬき地蔵」誕生秘話

巣鴨は徳川家や有力大名と関係深い地だった。例えば『新編武蔵風土記稿』は江戸時代を通じて14回、将軍が巣鴨にある〈染井に御成になった〉と記している。江戸城や大名屋敷の庭園に植木を納めていた業者が、染井にいたからである。

享保12年（1727）にのちの9代将軍・家重に盆花を献上したといわれる伊藤伊兵衛、文化9〜文政12年（1812〜29）頃に将軍家御用達の植木屋となった野嶋権左衛門など、腕利きの植木屋がいた。

植木屋たちはさらに、1本の茎に多くの菊を接ぎ木して多くの花を咲かせる接分菊を開発した。

これが将軍・大名のみならず一般庶民をもとりこにし、染井には多くの見物客が訪れた。染井の植木屋が品種改良した桜が「ソメイヨシノ」だったともいわれ、一大園芸センターとして隆盛していく。

染井は現在、行政地名からは姿を消したが、「染井霊園」などにその名を残す。霊園は住所こそ豊島区駒込5丁目だが、最寄り駅は巣鴨だ。明治に入ると都市化・宅地化の波にのまれ、植木屋は次第に衰退していった。

巣鴨には江戸六地蔵の1つを祀った真性寺もある。江戸に出入りする旅人の安全を祈願して街道沿いの寺に造立された菩薩で、真性寺は中山道の入り口にあった。実は「巣鴨のお地蔵さん」といえば、江戸時代は真性寺を指していた。徳川将軍が鷹狩りをする際、休憩所とする寺でもあったという。

そのお地蔵さまも明治に入ると、新たな展開を迎えることになった。

歴史家の大石学によると明治7年（1874）、東京府が「墓地取扱規制」を布告し、墓地以外に遺体を埋葬してはならないとして、代わりに渋谷・青山・染井などの9カ所に共同墓地を設置した。

実質的な寺の整理令であり、これによって各所の寺院が墓地ごとあちこちに移転を余儀なくされた。

そうした寺の1つに下谷（現在の東京都台東区上野）の高岩寺があり、明治24年（1891）に巣鴨に移転してきた。ところが、それまで根を下ろしていた下谷を離れた途端、参拝客の激減に見舞われ、集客のため縁日を開催するようになった。高岩寺の縁日は多くの露店で大変なにぎわいをみせたという。

高岩寺の本尊は「延命地蔵」だった。ある時、誤って針を飲み込んでしまった女性に本尊の姿を紙に写しとった「御影」を飲ませると、針が御影を貫いて口から出てきたという。この話が庶民に伝わると、高岩寺のお地蔵さまは「とげぬき地蔵尊」として評判となり、病気平癒の御利益を願って多くの人が訪れるようになった。

こうして「巣鴨のお地蔵さん」の地位は真性寺から高岩寺へと移り、信心深いお年寄りが続々と参拝に訪れ、界隈は「おばあちゃんの原宿」といわれるようになるのである。

小林 明