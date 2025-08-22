川俣駅直結でアクセス抜群。群馬に天然温泉併設のホテルがオープン
デベロップは9月2日、「HOTEL R9 Premium 川俣駅前」を群馬県邑楽郡明和町に開業する。8月6日から予約を受け付けている。
HOTEL R9 Premium 川俣駅前 外観
同ホテルは、「R9 HOTELS GROUP」の最上級ブランドの第2号店で、東武伊勢崎線「川俣駅」に直結する。
客室は全121室。カプセルルームから天然温泉付きスイートルームまで8タイプを用意し、多様なニーズに応える。
全室にシモンズ製ベッドを採用し、心地よい眠りをサポートする。
客室(カプセルルーム)
客室(コンフォートツインルーム)
1階には、天然温泉「明和温泉 川俣の湯」も併設。男性浴場には高温ドライサウナも完備する。レストラン「THE R9 DINING」では、旬の素材を活かした本格的なフレンチとイタリアンを提供。朝食はビュッフェ形式にて多彩なメニューを用意する。
明和温泉 川俣の湯
