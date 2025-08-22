すとぷりなどの2.5次元アイドルグループが所属するSTPRが、アイドルグループ、またはアーティストとしてデビューを目指す新規クリエイターを集めて、その活動をサポートする「STPR BOYS PROJECT」で生まれたSTPR BOYSが、8月18から20日まで東京・池袋の「harevutai」で、初のワンマンライブを行った。実質的な初お披露目にもかかわらず、全6公演のチケットが完売の満員御礼だった。

ライブタイトルは「STPR BOYS Festival Vol.1《STARS LIGHT -スターズライト-》」。STPRの先輩グループすとぷりの「パレードはここさ」や「僕だけのシャングリラ」、「スキスキ星人」などのヒット曲に挑戦した。企画コーナーでは、YouTubeなどネット配信上で、得意にする「声」を使った「声劇」も披露。また、歌唱中にはサイン入りカラーボールを客席に投げるなど、サービス精神たっぷりなパフォーマンスだった。

十六夜ルクスは「みんなでこのライブ、作っています。だからリスナーさんたち、余すことなく受け取ってください！」と感無量の面持ちで叫び、ラストはSTPR所属のグループたちで歌う合同曲「PEACE」と「STAR to STPR」を拝借。大歓声に包まれるフィナーレにしてみせた。

同プロジェクトは昨年1月に発足。この春には、このSTPR BOYSの中から7人が選ばれて、2.5次元アイドルグループ「すにすて - SneakerStep Prod.STPR MUSIC」としてデビューした。今回は、現在のSTPR BOYSたち全19人によるワンマンライブだった。