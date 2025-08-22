俳優の風間トオル（63）が22日に都内で行われたN-NOSE 「ポスト投函で全身がん検査が可能に！便利な新提出サービス」発表会に出席。がん罹患を初告白し、闘病を振り返った。

現在、舞台稽古中の風間。最近、より健康に気を配るようになったという。「3年ぐらい前ですかね、咽頭がんになりまして…。ちょっと喉に違和感があった」と告白。毎年受診している定期健診の胃カメラ検査で、初期の咽頭がんが発覚したと明かした。

幸いにも早期での発見。約1週間入院し「どっちかというとそんな大手術ではなくて、胃カメラの先っぽに小さなメスみたいなのを付けて、それで取って貰うっていう、本当に簡単に処置していただいた」という。退院後の経過は順調で、仕事復帰も果たした。「もう元気になりました」と笑顔を見せた。

完治しているものの「やっぱり再発が怖い」と風間。普段から「暴飲暴食とか、運動…。自分の生活リズムはちょっと変えるようになった。あとは、ストレスを溜めないように」気を配る。

「まさか自分ががんになると思っていなかった」。突然の病。「早期発見が1番大事」とうなずく。「多くの方が、定期的な検査が出来る世の中になっていってほしい」と願った。