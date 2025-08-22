¼«Í³¸¦µæ¤Ë¡ª¡Ú¤Ê¤¼¤Ê¤¼¥¥Ã¥Á¥ó¼Â¸³¼¼¡Ûµû¤ÎÉÔ»×µÄ¢¡È¤Þ¤°¤í¡É¤ÎÆ¦ÃÎ¼±¤È¥ì¥·¥Ô¤ò¾Ò²ð¡ª
¤¤¤Ä¤â¤´ÈÓ¤Î¤ª¤«¤º¤È¤·¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ëµû¡£¡Ö¤É¤Î¤°¤é¤¤¤ÎÂç¤¤µ¡©¡×¡ÖÁö¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ï¤É¤Î¤°¤é¤¤¡©¡×¤Ê¤É¡¢µû¤ÎÉÔ»×µÄ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¡¢¤ª¤¤¤·¤¤ÎÁÍý¤âºî¤Ã¤Á¤ã¤ª¤¦¡ª¡¡Âè2ÃÆ¤Ï¡Ö¤Þ¤°¤í¡×¤Ç¤¹¡£¼«Í³¸¦µæ¤ÎÂêºà¤È¤·¤Æ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡ª
¡È¤Þ¤°¤í¡É¤ÎÉÔ»×µÄ¡¡¡¤Þ¤°¤í¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤Âç¤¤¤¤Î¡©
¤Þ¤°¤í¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¼ïÎà¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Âç¤¤µ¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¡£¤¤¤Á¤Ð¤óÂç¤¤¤¤Î¤Ï¡Ö¹õ¤¤¥À¥¤¥ä¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¹âµéµû¡Ö¹õ¤Þ¤°¤í¡×¡£¥«¥Ê¥À¤Ç676Ô¤â¤¢¤ë¤â¤Î¤¬¤È¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¡ª
¤¹¤·¤ä»É¤·¿È¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ï¤Þ¤°¤í¤¬Âç¹¥¤¤À¤±¤É¡¢¤¤¤Á¤Ð¤ó¤è¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÀÅ²¬¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢µÜ¾ë¡¢µÜºê¤Ê¤É¤Î³¤¤Ç¤È¤ì¤ë¡Ö¤¤Ï¤À¤Þ¤°¤í¡×¡£ÂÎÄ¹¤Ï200¡Á250Ñ¤Ç¡¢250Ñ¤ÏÉô²°¤Î¾²¤«¤éÅ·°æ¤Þ¤Ç¤Î¹â¤µ¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤À¤Í¡£
¤¤¤Á¤Ð¤ó¾®¤µ¤Ê¤Þ¤°¤í¤Ï¡Ö¤Ó¤ó¤Ê¤¬¤Þ¤°¤í¡×¤Ç¡¢»é¤Î¤Î¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ï¡Ö¤Ó¤ó¤È¤í¡×¤È¤·¤Æ¤ª¤¹¤·²°¤µ¤ó¤Ç¤â¿Íµ¤¡£ÂÎÄ¹¤Ï120ÑÁ°¸å¤Ç¡¢¾®³Ø¹»£±¡Á£²Ç¯À¸¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤À¤è¡£
¡È¤Þ¤°¤í¡É¤ÎÉÔ»×µÄ¢¡¡¤Þ¤°¤í¤Ï±Ê±ó¤Î¥¹¥¤¥Þ¡¼
¤Þ¤°¤í¤Ï°ìÀ¸±Ë¤®¤Ä¤Å¤±¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¼ÂºÝ¡¢¤«¤Ê¤êÂ®¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç±Ë¤¤¤Ç¤¤¤ë¤ó¤À¡£»þÂ®80¡Á90Ò¤È¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢ºÇ¹â»þÂ®160Ò¤Ë¤â¡ª¡¡
24»þ´ÖµÙ¤à¤³¤È¤Ê¤¯¸ý¤â³«¤±¤ÃÊü¤·¡£¿åÃæ¤Î¿·Á¯¤Ê»ÀÁÇ¤ò¸ý¤«¤é¤¨¤é¤Ë¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢±Ë¤®¤ò¤ä¤á¤ë¤È»ÀÁÇÉÔÂ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢»à¤Ì¤Þ¤Ç±Ë¤®¤Ä¤Å¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ê¤ó¤À¡£¤Þ¤°¤í¤ÎÂÎ¤Ï¹âÂ®¤Ç±Ë¤°¤¿¤á¤Ë¡¢Îä¤¿¤¤³¤¤Ç¤âÂÎ²¹¤¬²¼¤¬¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Á¤¬ËÂ¿î·Á¡Ê¥é¥°¥Ó¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¡Ë¤Ê¤Î¤â¡¢±Ë¤°¤È¤¤Ë¿å¤ÎÄñ¹³¤ò¼õ¤±¤Ë¤¯¤¯¤·¤Æ¡¢ÌµÂÌ¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ê¤ó¤À¤Í¡£
¤Þ¤°¤í¤ÇÎÁÍý¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª¡Á¡Ö¤Þ¤°¤í¤Î¼ê¤³¤Í¤º¤·¡×¤Î¥ì¥·¥Ô
¤Þ¤°¤í¤Î»É¤·¿È¤ò»È¤Ã¤¿ÎÁÍý¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤è¡£¤¹¤°¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë°ì¸ýÂç¤ËÀÚ¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤µ¤¯¡×¡Ê¾®¤µ¤¯ÀÚ¤êÊ¬¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤«¤¿¤Þ¤ê¾õ¤Î¤â¤Î¡Ë¤ò»È¤Ã¤Æ¤Í¡£´Å¿É¤¤¤¿¤ì¤ËÄÒ¤±¤¿¤Þ¤°¤í¤¬¡¢¤Í¤Ã¤È¤êÇ»¸ü¡ª
ºàÎÁ¡Ê4¡Á6¿ÍÊ¬¡Ë
ÊÆ¡Ä3¹ç¡Ê540㎖¡Ë
¹ç¤ï¤»¿Ý
¿Ý¡Ä1/2¥«¥Ã¥×
º½Åü¡ÄÂç¤µ¤¸1
±ö¡Ä¾®¤µ¤¸1¤È1/2
¤Þ¤°¤í¡Ê»É¤·¿ÈÍÑ¡Ë¡Ä2¤µ¤¯¡ÊÌó300g¡Ë
ÄÒ¤±½Á
¤·¤ç¤¦¤æ¡¢¼ò¡Ä³ÆÂç¤µ¤¸2
¤ß¤ê¤ó¡ÄÂç¤µ¤¸1/2
¤·¤ç¤¦¤¬¤Î¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¡Ä2¤«¤±Ê¬¡ÊÌó20g¡Ë
ÀÄ¤¸¤½¤ÎÍÕ¡Ä15Ëç
¤ß¤ç¤¦¤¬¡Ä5¸Ä
³³ä¤ìºÚ¡Ä1¥Ñ¥Ã¥¯
ºî¤êÊý1¡¡ÊÆ¤ò¿æ¤¯
ÊÆ¤Ï¤È¤¤¤Ç¤¶¤ë¤Ë¾å¤²¡¢¿å¤±¤ò¤¤ë¡£¿æÈÓ´ï¤ÎÆâ¤¬¤Þ¤ËÆþ¤ì¡¢3¹ç¤ÎÌÜÀ¹¤ê¤Þ¤Ç¿å¤ò²Ã¤¨¤ë¡£¤½¤³¤«¤é1/2¥«¥Ã¥×¤ò¼è¤ê½ü¤¡¢ÉáÄÌ¤Ë¿æ¤¯¡£2¡¡¹ç¤ï¤»¿Ý¤òºî¤ê¡¢¤´ÈÓ¤Ëº®¤¼¤ë
ÂÑÇ®¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¿Ý¤ÎºàÎÁ¤òÆþ¤ì¤Æ¥é¥Ã¥×¤ò¤«¤±¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç30¡Á50ÉÃ²ÃÇ®¤·¤Æº®¤¼¤ë¡£ÈÓÂæ¤Þ¤¿¤ÏÂç¤¤á¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ë¿æ¤¾å¤¬¤Ã¤¿¤´ÈÓ¤ò¤¢¤±¡¢¹ç¤ï¤»¿Ý¤ò²ó¤·¤«¤±¤ë¡£¤·¤ã¤â¤¸¤ÇÀÚ¤ë¤è¤¦¤Ëº®¤¼¡¢¤¦¤Á¤ï¤Ç¤¢¤ª¤¤¤Ç¤µ¤Þ¤·¡¢¤Ì¤ì¤Ö¤¤ó¤ò¤«¤±¤Æ¤ª¤¯¡£3¡¡¤Þ¤°¤í¤òÄÒ¤±½Á¤ËÄÒ¤±¤ë
ÂÑÇ®¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ËÄÒ¤±½Á¤ÎºàÎÁ¤òÆþ¤ì¡¢¥é¥Ã¥×¤ò¤«¤±¤ÆÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¡Ê600W¡Ë¤Ç30ÉÃ²ÃÇ®¤·¡¢¤µ¤Þ¤¹¡£¤Þ¤°¤í¤Ï¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥¿¥ª¥ë¤ËÊñ¤ó¤Ç10Ê¬¤Û¤É¤ª¤¡¢Éý5mm¤Î¤½¤®ÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£ÄÒ¤±½Á¤Ë10Ê¬¤Û¤ÉÄÒ¤±¤ë¡£4¡¡ÀÄ¤¸¤½¡¢¤ß¤ç¤¦¤¬¡¢³³ä¤ìºÚ¤òÀÚ¤ë
ÀÄ¤¸¤½¤Ï¼´¤òÀÚ¤ê¡¢¤»¤óÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¤ß¤ç¤¦¤¬¤Ï½ÄÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤Ã¤Æ¤«¤é²£¤ËÇöÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£³³ä¤ìºÚ¤Ïº¬¸µ¤òÀÚ¤ê¡¢Ä¹¤µ2cm¤ËÀÚ¤ë¡£5¡¡´ï¤ËÀ¹¤Ã¤Æ¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¡ª
2¤Ë¤·¤ç¤¦¤¬¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¡¢´ï¤ËÀ¹¤ë¡£4¤ò¾þ¤êÍÑ¤Ë¾¯¤·¼è¤êÊ¬¤±¤Æ»Ä¤ê¤òÁ´ÂÎ¤Ë»¶¤é¤·¡¢3¤Î¤Þ¤°¤í¤ò¤Î¤»¤ë¡£»Ä¤·¤¿ÌôÌ£¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯»¶¤é¤·¤Æ¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¡ª
Âè3ÃÆ¤Ï¡È¤¢¤¸¡É¤ÎÉÔ»×µÄ¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤¸¤Î¥ì¥·¥Ô¤â¤´¾Ò²ð¡ª¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¢ö¡Ê¡Ø¤³¤É¤â¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ú¡¼¥¸No.8¡Ù¤è¤ê¡Ë
