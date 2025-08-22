全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・浅草橋のとんかつ店『とんかつ藤芳本店』です。

おいしさは耳からも、サクサク音の秘密は12mmの生パン粉！

祖は鳥越の「おかず横丁」にあった精肉店。1987年からとんかつ屋に転じた。

今も続く具沢山のコロッケは開店当初に店主の母が新商品として作ったレシピのまま。加えて15年前に始めた、茹で豚に衣をつけて揚げるオリジナルの「トロとろかつ」も名物だ。

ラードで揚がったフライを頬張ると口の中で音がする。サクサクと耳が心地いい仕上がりの秘密は生パン粉が12ミリと粗めのものを使っていること。

アジフライ＋イカフライ（ライス、味噌汁、お新香付き）950円

『とんかつ藤芳本店』アジフライ＋イカフライ（ライス、味噌汁、お新香付き） 950円 歯応え抜群のアジは風味、旨みとも完璧な調和。甘いイカは言わずもがな

揚げの極意は「とにかく揚げ過ぎないこと。特にアジやイカなどの海鮮は音の変わり目（パリパリと高音になる）でサッと引き上げる。分厚いロースは部位によって脂の入りが違うので半身浴みたいに片側ずつ揚げています」（店主）と実に丁寧な仕事なのだ。

「うちはとにかくお客様にお腹一杯になっていただきたい。いつでも町のご飯屋さんであり続けたいです」。

『とんかつ藤芳本店』店主 遠藤猛さん

店主：遠藤猛さん「町のご飯屋さんです。配達もやっています。」

『とんかつ藤芳本店』

浅草橋『とんかつ藤芳本店』

［店名］『とんかつ藤芳』

［住所］東京都台東区浅草橋5-14-4

［電話］03-3865-2244

［営業時間］11時〜14時半、17時〜20時

［休日］日・祝、第3土曜日

［交通］JR総武線浅草橋駅徒歩6分

撮影／小澤晶子、取材／輔老心

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年6月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

…つづく「絶品アジフライが増殖中！進化した専門店東京3選＋3名店」では、絶品アジフライの最新＆絶品の味を実食レポートしています。