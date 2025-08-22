大阪・堺市に「100日だけのチョコクロワッサン」オープン
EMOLEEは9月5日、"チョコが売っていないチョコ専門店"がコンセプトの、「100日だけのチョコクロワッサン by Tony Bake 堺東店」を、大阪府堺市にオープンする。
店舗イメージ
「100日だけのチョコクロワッサン by Tony Bake」は、100日間限定でオープン。オープンの瞬間に閉店までのカウントダウンが始まるというユニークな営業スタイルが話題で、中にはオープン後15分で商品が完売する店舗もあるという。
厳選した素材を使用したクロワッサン生地に高級チョコレートを合わせた商品は全4種類。大人向けに甘さを控えた味わいの「スウィート」のほか、「マーブル」「抹茶」「ホワイト」を用意する。価格は各500円。
メニュー(全4種類、各500円)
100日間の営業期間内には、新商品や限定フレーバーも登場予定とのこと。
店舗イメージ
