日本を代表する漆の美”根来”にフォーカスした展覧会「NEGORO　根来 − 赤と黒のうるし」展が開催

東京・六本木の「サントリー美術館」で、「NEGORO 根来 − 赤と黒のうるし」展が開催されます。

中世に大寺院として栄華を極めた根來寺（和歌山県）で作られた質の高い朱漆器は「根来塗」と呼ばれて特別視されてきました。

堅牢な下地を施した木地に、黒漆の中塗と朱漆を重ねた漆器（朱漆器）は、それ以前の時代から各地で作られてきましたが、江戸時代以降に「根来」の名で呼ばれるようになります。

それらは、寺院や神社などの信仰の場で多数使われただけでなく、民衆の生活の中でも大切にされました。「根来」独特の力強く、しなやかな姿は、現代においても多くの国内外のコレクターや数寄者の心をとらえてやみません。

「NEGORO 根来 − 赤と黒のうるし」展では、根來寺が繁栄を極めた中世の漆工品を中心に、その前後の年紀を有する品や伝来の確かな名品・名宝を一堂に紹介。

中世に花ひらいた、日本を代表する漆の美を心ゆくまで楽しんでみてはいかがでしょうか。

「NEGORO 根来 − 赤と黒のうるし」展は、2025年11月22日（土）〜2026年1月12日（月・祝）の期間で開催されます。

※ 本展では、根來寺で生産された朱漆塗漆器を「根来塗」、根來寺内で生産された漆器の様式を継承した漆器、または黒漆に朱漆を重ね塗りする技法そのものを「根来」と称しています。

「NEGORO 根来 − 赤と黒のうるし」展