魔裟斗＆矢沢心、夫婦で美ボディ際立つ“ラブラブ”水着ショット「超絶イケおじと美女ですね！」「美しい奥様で」
俳優の矢沢心（44）の夫で元K-1王者の魔裟斗（46）が21日、自身のインスタグラムを更新。妻とラブラブ“水着ショット”を公開した。
【写真】「超絶イケおじと美女」魔裟斗＆矢沢心の美ボディ際立つ“ラブラブ”水着ショット ※5枚目
魔裟斗は「先日のメキシコ旅行」とつづり、複数枚の写真と動画で旅行の様子をアップ。子どもたちと海でイルカを鑑賞する様子や、砂浜での長男と“顔出し”2ショットなどメキシコを満喫した様子を紹介している。
最後には、夫婦で引き締まったボディ際立つ水着姿で寄り添う“ラブラブ”バカンスショットも披露した。
この投稿にファンからは「相変わらずの超絶イケおじと美女ですね！」「最高に素敵なファミリー」「美しい奥様で」などとコメントが集まっている。
