仲里依紗「ご覧の通り、1色じゃ収まらない人生なので（笑）」 日産“新型車”のボディカラーに「ありがたい」
俳優の仲里依紗（35）が22日、都内で行われた「日産 新型 『ルークス』先行披露会」に登壇した。
【全身ショット】可愛すぎる、ルークスと共にポーズを決める仲里依紗
この日、先行発表となった新型『ルークス』のテレビCMに出演している仲。CM撮影の際に初めて見たといい「見た目がかわいい。そこに私はすっごい惹かれて。この角が取れてる感じが、グッときましたね」と絶賛。さらに「後部座席で足が組めるちゃうんですよ。私何度も確認したんです。『ホントに軽自動車ですか？』って」「後部座席にリラックスして乗れる。しかもご飯食べる台もあるんですよ。だから絶対現場で使える。移動飯だから、いつも」と絶賛。
さらに、ツートンのボディカラーについては、「私、ほんとに一色じゃ収まらない人生なので（笑）。もうご覧の通り。だからありがたいんですよ、ツートン。だいたい（車の色は）1色じゃないですか？ツートンにしてくれて、ホントありがとうって思います」と、“仲里依紗節”全開の回答で関係者、報道陣を和ませた。
また仲は、CMで見せた“見えルークス”ポーズも連発。同車のフロントマスクのライトの部分のVのようなデザインからヒントを得たポーズだといい、仲は「私もプライベートで（このポーズを）結構やってたんです。CMに出させてもらう前からずっと。だから『ルークス』と最初から通じ合ってたんだなって、運命を感じましたね」と喜んでいた。
新型『ルークス』は、前型モデルに続いて、日産自動車と三菱自動車工業の合弁会社 NMKVのマネジメントのもと、日産が企画、開発を行った軽自動車。心地よいインテリアや、「インテリジェントアラウンドビュービューモニター」(移勤物検知、3Dビュー機能付)をはじめとする多くの先進安全技術などを装備し、今秋発売予定となっている。
