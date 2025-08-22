サンリオ×「銀座コージーコーナー」が初コラボ！ ハローキティたちの“プチケーキ”が登場
「銀座コージーコーナー」は、8月29日（金）〜9月30日（火）の期間、サンリオキャラクターズとの初コラボスイーツを、全国の生ケーキ取扱店で発売する。
【写真】「スイーツ新聞」でキャラクターの魅力＆ケーキのポイントを深掘りしよう！
■人気キャラクターが大集合
今回登場する「＜サンリオキャラクターズ＞スイーツコレクション（9個入）」は、“サンリオのキャラクターたちが銀座コージーコーナーのお店にやってきた”という設定の、サンリオキャラクターズをイメージしたプチケーキを詰め合わせたアソート。
アップルカスタードクリームのタルトで表現したハローキティや、ロールケーキにヨーグルト風味のホイップクリームをトッピングしたシナモロールなど、かわいらしいケーキを「銀座コージーコーナー」の店員にふんしたクロミやマイメロディたちサンリオキャラクターズをあしらった専用ボックスに入れて提供する。
また、キャラクターの紹介とケーキの味や見た目のポイントを紹介した「サンリオキャラクターズ スイーツ新聞」リーフレットを付属。ハローキティたちの魅力を見て、食べて楽しめる、ファン必見の商品となっている。
なお、本商品は8月25日（月）10時00分 〜 9月25日（木）まで予約受付を実施。予約商品のお渡し期間は8月30日（土）〜9月30日（火）の予定だ。
