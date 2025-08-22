山崎育三郎、長嶋茂雄さん追悼試合で国歌独唱 王貞治氏らレジェンドと2ショット「野球少年だった僕にとって、一生の宝となる瞬間でした」
俳優・歌手の山崎育三郎（39）が20日、自身のインスタグラムを更新。16日に東京ドームで開催された長嶋茂雄さんの追悼試合で国歌独唱を務めたことを報告し、王貞治氏（85）ら巨人のレジェントたちとの2ショットを公開した。
【写真】「一生の宝となる瞬間でした」王貞治氏らレジェンドと2ショットを公開した山崎育三郎
山崎は「東京ドームで行われた長嶋茂雄さんの追悼試合で、国歌を歌わせて頂きました。野球少年だった僕にとって、一生の宝となる瞬間でした」「歌唱直前には、スタンバイされていた王貞治さん、中畑清さん、原辰徳さん、松井秀喜さんにお会いすることができました。さらに松井さんには、小学5年生の頃から大切にしているプロ野球カードにサインまでして頂き、気持ちは完全に野球少年に戻っていました」などと報告し、ユニフォーム姿の王氏、中畑清氏、原辰徳氏、松井秀喜氏とそれぞれの2ショットをアップ。
「巨人軍のレジェンドの皆さんと写真まで撮って頂き、夢のような時間を過ごすことができました。緊張してほぼ真顔ですが。本当にありがとうございました」と感謝をつづって締めくくった。
16日の試合「巨人×阪神」戦は、「長嶋茂雄終身名誉監督追悼試合」として開催。ジャイアンツは阿部慎之助監督以下、コーチ、選手全員が、永久欠番となっている長嶋さんの背番号「3」のユニフォームを着て試合に臨み、王貞治・福岡ソフトバンクホークス会長をはじめとしたOBも参集した。
