UVケア機能付きでしっかり紫外線対策！【ザノースフェイス】のホライズンハットがAmazonに登場中！
取り外し可能なあご紐付き！【ザノースフェイス】のホライズンハットがAmazonに登場中！
ザノースフェイスのホライズンハットは、アウトドアシーンに最適な日よけアイテムとして、ブランドで高い人気を誇る定番ハットである。軽量かつコンパクトで、日常からアクティビティまで幅広いシーンで活躍する。
薄くて軽く、持ち運びも便利だ。あご紐が付いており強風時でもハットが飛ばされる心配がない。あご紐は不要な時は取り外すことも可能だ。
頭囲にぐるりと配置されたベンチレーションメッシュパネルにより、優れた通気性を確保している。これにより、暑い季節でも衣服内の蒸れを軽減し、常に快適な被り心地を保つことができる。また、UVケア（UPF15-30、紫外線カット率85パーセント以上）機能も備えており、強い日差しから頭部をしっかりと守る。
後部にあるアジャスタードローコードで、頭のサイズに合わせてフィット感を簡単に調整できる
フロントに配置されたロゴワッペンが、シンプルなデザインのアクセントとなっている。高い機能性と、様々なシーンに馴染むデザインを兼ね備えたホライズンハットだ。
