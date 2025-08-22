【Epiphone Jeff Beck Oxblood 1954 Les Paul】（石川県 橘@いつまでも初心者 57歳）

初めて投稿させて頂きます。

仕事で出張した日の夜、居酒屋で一人飲みしながらスマホを見ていたら目に入ってきた記事。あのジャケ・ギターを手頃な価格で･･･エピフォンから発売。あのオックスブラッド レスポールが発売される内容でした。気がつけば一晩悩み次の日の朝、泊まっていたホテルよりオンライン購入手続きしていました。

このことを妻にどう伝えるか？あーでもない、こーでもないと、考えてるうちに予定より早く届いたギターを妻が宅配ボックスで発見するハプニングで焦りましたが無事手元に。

安くはないですが、本家ギブソンものを考えるとまだ手に届く価格で発売してくれたエピフォンに感謝です。発売後、すぐに売れた様だったので買えたのもラッキーでした。

初めてのレスポール気分だけはベック先生で弾いています。

◆ ◆ ◆

シンプルで良いタイトル。当たり前ながら、レスポールを持っている人であれば誰でも経験のある「初めてのレスポール」だけど、それがオックスブラッドというところにセンスの良さを感じるなあ。若気の至り的な衝動買いではオックスブラッドには手を出さないもの。ヘッドストックを改めてくれたことでエピフォンの魅力が爆上がりしましたよね。でも今の若い方にはこのギターやそのサウンドの魅力も知らないでしょうから、ここはひとつ『Blow By Blow』のジャケ写を貼っておきましょう。これがオックスブラッドでございます。（BARKS 烏丸哲也）

