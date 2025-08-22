育児放棄された「毒のこども」どれだけ親に裏切られても諦められない弟と過去に苦しむ姉が再会！2人の行く末に涙…【作者に聞く】
「私に弟がいた!!」主人公の恵(めぐむ)は家の押し入れで1枚の写真を見つける。その古びた写真には離婚した父と母、そして小さな自分と弟が写っていた。弟がいることに大喜びした恵は、写真の裏に記された住所を元に、弟に会いに行く。しかし、そこには悲惨な現実が待っていた…!!
本作のタイトルは「毒のこども」。作者は、2017年冬期のゲッサン新人賞(小学館)や、2021年5月期の新世代サンデー賞(小学館)で佳作受賞の経歴を持ち、2024年12月まで「DLsite comipo」(viviON)にて「強がりユキヒト君はデレたくないのに」を連載していた漫画家・墨染清(@sumizomesei)さんである。墨染さんに本作について話を聞いてみた。
本作「毒のこども」を含め、作者の墨染清さんの作品の9割は、埼玉県が舞台になっているという。
その理由について「埼玉県が好きだからです。一度も訪れたことがないのに、なぜか惹かれるものがあります」と語ってくれた墨染さん。東京ほど人が多すぎず、かといって田舎でもなく、適度ににぎわいがありながらも穏やかな空気が流れていそう…、というイメージが墨染さんのなかで定着しているのだそうで、「私の描きたい世界観とぴったり合うため、自然と埼玉を舞台にすることが多くなりました。いつか必ず埼玉県を訪れて、本場の空気を味わいたいと思っています！ 」と埼玉県へ馳せる思いも教えてくれた。
育児放棄という重いテーマをもとに描いた本作の作中では、弟の存在について友達に「さっぱり覚えていない」と笑いながら語る主人公・恵の姿が描かれている。墨染さんは恵のそんな姿について「恵は弟のことを忘れていたわけではなく、考えないようにしていただけです」と話す。
"弟の記憶＝自分の負の歴史の象徴"だった恵。墨染さんはさらに「普段明るくふるまっている彼女は、その話題に触れようとしませんでした。誰かに話すことも、自分で思い出すことも避けていたのです」と本作に隠された恵の心情についても教えてくれた。
「ただ一言お姉ちゃんに『よく頑張ったね』って言ってあげたい」。そんな温かいコメントが届けられた本作を、ぜひ一度読んでみてほしい。
取材協力：墨染清(@sumizomesei)
