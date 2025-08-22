総務省が２２日発表した７月の全国消費者物価指数（２０２０年＝１００）は、値動きの大きい生鮮食品を除く総合が１１１・６となり、前年同月比で３・１％上昇した。

政府補助によるガソリン価格の下落などで伸び率は６月（３・３％）からやや縮小したが、コメをはじめ幅広い品目が高止まりしており、８か月連続で３％台の状態が続いている。

プラスは３年１１か月連続。特に生鮮食品を除く食料は８・３％の上昇と、６月（８・２％）に続き高い伸びが続いている。中でも高値が続くコメ類が９０・７％の上昇となり、全体を押し上げた。政府備蓄米は対象に含まれていない。また新米は早くても８月頃から店頭に並び始めるため、次回調査以降に反映される見通し。

政府補助の仕組みが変更されたガソリンは１・３％の低下となった。電気、都市ガス代などを含むエネルギーは０・３％下がり、１年４か月ぶりのマイナスとなった。

このほか、品目別で伸びが大きかったのはチョコレート（５１・０％）、コーヒー豆（４４・４％）、鶏肉（９・３％）、携帯電話通信料（１１・８％）などだった。

家計の実感に近い生鮮食品を含む総合指数は１１１・９で、３・１％の上昇。トマトやピーマンなどが産地の猛暑によって生育に影響し、平年より高くなった。