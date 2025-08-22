

起業家のけんすう氏によると、私たち人間の物事の理解の仕方は大きく「ストーリー理解」と「構造理解」に分けられるという。

「ストーリー理解」とは、物事をおもに勧善懲悪でわかりやすく捉えることだ。出来事を過度に単純化し、安易で偏った結論を導く危険があるという。

しかし、物事を俯瞰的に捉える「構造理解」ならば、より本質的に考えられる。よく「歴史に学べ」と言われているのも、この「構造理解」のためである。

世界の成り立ちとしくみを知ることがいかに大切か、そしてそれらを今のわれわれの生活にどう活かしていけばいいのか。

世界で300万部のベストセラーになっている『全人類の教養大全』をもとに、「構造理解」の重要性を読み解いてもらった。

ある物事について考えるには、いろいろな角度から捉える必要があります。たとえばA国とB国が戦争状態にあるとして、A国から見ればB国は悪、B国から見ればA国が悪となる。これを第三者として考えるときに必要なのは、どちらか一方の側に立って対立国を非難することではなく、まず両方の立場や事情を知ることでしょう。

具体的に言えば、ウクライナに侵攻したロシアを西側諸国の視点だけで悪者扱いするのも、パレスチナへの爆撃をやめないイスラエルを人道的観点だけで悪者扱いするのも、見方が偏っているということです。

世の中の大半のことは、そう簡単には割り切れない。ならば誰に正義があるかを問うのではなく、それぞれの立場や事情を理解したうえで、改めて自分のスタンスを明確にし、「では、どうするのが一番妥当か」を考えることが大事だと思います。

人は、物事を「物語」のようにして理解するのが得意です。主人公がいて、敵対する人がいて、いろいろなことが起こって……というストーリーで追いかけるとわかりやすい。

自分が「ヒーロー」になって考えると結論が出やすいから「頭の省エネ」になる。

しかし、そうした「勧善懲悪のストーリー理解」は、一方的に誰かを悪と見なして結論を出す偏向のもとにもなります。

たいていのことは、はっきりと善悪には分けられません。世の中、自分たちの倫理観だけでは語れないことだらけです。複雑な物事を複雑なまま捉えて、答えを留保する。

いずれ結論を出さなくてはいけないとしても、そういう知的基礎体力をもって「学びつづけ、考えつづける胆力」が、この不確実性の高い時代を生きるには必要ではないでしょうか。

「歴史に学ぶ」とはどういうことか

もちろん、あらゆる立場に配慮した挙げ句、「難しいですね」「人によりますよね」で思考停止しては一向に結論が出ません。

しかし結論を急ぎすぎて、物事を単なるストーリーとしてシンプルにしすぎるほうが問題だと思います。

そこでカギとなるのが「構造理解」です。これは、ある物事をストーリーで理解するのではなく、ストーリーに内在している構造、成り立ちを理解することです。

たとえば、ナチスドイツによるホロコーストは人類に対する罪であり、絶対に許されるものではないでしょう。しかし、あのような極端な主義信条を持つ政党が国民の支持を集めたことを「構造」的に捉えてみると、極右的なナショナリズムや扇情的なポピュリズムが勃興する社会情勢というものが見えてきます。

ひと言で言えば、「国内経済の逼迫などで鬱屈している民衆は、“誰か”や“何か”を仮想敵として示されると扇動されやすい」。

こう捉えてみると、本書に示されているとおりヒトラーだけが悪魔だったわけでもなく、ナチスドイツが突然変異的に生まれて暴走したわけでもありません。再現性のある構造として今後も台頭しうることが想像できます。

こうした構造的な理解があれば、極右的なナショナリズムや扇情的なポピュリズムの芽をいち早く察知し、一市民として、国が危ない方向へとドライブされてしまうのを避けるような行動をとることもできるでしょう。

これが本当の意味での「歴史に学ぶ」だと思います。構造理解とは、つまり、個別具体的な物事を俯瞰して抽象化することで、単なる歴史理解にとどまらず、「今、自分たちが生きている世界」の現在と未来を本質的に考える視座を得るということなのです。

深くなくていい、「薄く広い知識」こそ重要

構造理解には、薄くてもいいから幅広い知識が必要です。幸いなことに、現代に生きる私たちが抱えている課題のなかには、何千年も昔に先人たちがさんざん考え、結論らしきものを出してくれているものも少なくありません。

ほんの一例を挙げると、『全人類の教養大全1』にも書かれているとおり、古代ギリシャの哲学者たちは「民主制は衆愚政治を生みやすい」と早くも喝破し警戒していました。

彼らが危惧した衆愚政治の構造は、ほぼそのまま現代にも当てはめることができるでしょう。それは、たとえば「主権在民を守りつつ衆愚政治に陥らないようにするにはどうしたらいいのか」などを考える出発点になるはずです。

よく「歴史はくり返す」と言われます。

先人たちが考えてきたこと、経験してきたことを「薄く、しかし限りなく広く理解する」ことで、現代の課題を考えるヒントが得られるでしょう。答えを求めて暗中模索する思考に、構造という一筋の光を当てる。

『全人類の教養大全』は、そんなふうに物事の深層に迫り、考えを深める座右の書にもなると思います。

（取材・構成／福島結実子）

（けんすう ： 起業家、投資家）