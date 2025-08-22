モダンモノトーンが食卓に映える！【テーブルウェアイースト】のパスタ皿がAmazonに登場！
モノトーンが食材の彩りを引き立てる！【テーブルウェアイースト】のパスタ皿がAmazonに登場！
テーブルウェアイーストの深さのあるパスタ皿は、和洋中どんな料理にも馴染むモダンなデザインと、日常使いに最適な機能性を兼ね備えた大皿である。パスタ皿としてはもちろん、メインプレートとしても活躍する汎用性の高さが魅力だ。
柄はモダンモノトーンの「油滴ブラック」シリーズで、黒い素地にゼブラ柄のようなおしゃれな縁のデザインが食卓に映える。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
このお皿は、パスタ皿としてだけでなく、様々な料理に使えるマルチプレートである。メインディッシュの肉料理や魚料理、ワンプレートランチ、サラダ、オムライスなど、幅広いメニューに対応する。シンプルなデザインは、和食、洋食、中華といった料理のジャンルを選ばず、食卓にすっきりと馴染む。マットな質感と、土もののようなざらつきのある手触りが、温かみのある雰囲気を醸し出している。料理の色を引き立て、どんなメニューもワンランクアップさせてくれるだろう。
美濃焼の産地である岐阜県土岐市で生産されており、日本の食文化と現代のライフスタイルに寄り添う品質とデザインを両立させている。シンプルながらも存在感のあるデザインは、毎日の食卓を豊かにしてくれる。
直径約24.5cm、深さ約4cmという絶妙なサイズ感は、一人前のパスタを美しく盛り付けるのに最適である。深さがあるため、ソースがこぼれる心配がなく、汁気のある料理にも安心して使える。また、フチが広めに設計されているため、余白を活かした盛り付けが可能で、プロのようなおしゃれな食卓を演出できるだろう。
このお皿は、電子レンジ、食洗機に対応しており、日々の食事の準備や後片付けをサポートする。温め直しや食洗機での洗浄が手軽にできるため、忙しい毎日でもストレスなく使える。
