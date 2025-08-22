男子バレーボール日本代表合宿参加選手１５人が２２日、世界選手権（フィリピン、９月１２日開幕）に向け、東京都内の味の素ナショナルトレーニングセンターで取材に応じた。アウトサイドヒッターの高橋藍（２３）＝サントリー＝は、ベージュに染めた髪で登場。美容院で「ディカプリオにしてください」と注文した新ヘアーで世界に臨む。

つい４日前に髪を染めたという高橋は「ノリです（笑）」と笑顔。「今、西田選手がいないので、明るい色がいないので自分がしようかなと」と、休養中で、いつもは明るい髪色の西田の“代役”を務めるつもりだ。

オーダーのイメージはハリウッドスターのレオナルド・ディカプリオ。「いつもお世話になっている美容院の人に、『イメージ変えたいんですよね』って話をしていて。ＴｉｋＴｏｋでディカプリオがでてきて『カッケーな』って思って、そのカラーを目指す第一段階です」と経緯を話した。現在はベージュのカラーを入れているというが、今後は「金っぽくなってくると思います」とさらにディカプリオヘアに近づいていくという。

現在は代表合宿中。「自分自身のスキルをあげることは１番」というが、特に「精度」にこだわって励んでいる。４年に１度の世界選手権は「まずは予選を突破することが重要」と力を込めた。