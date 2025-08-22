この先も猛暑はおさまりそうにありません。最高気温35℃以上の猛暑日は、名古屋などで9月にかけても続く所がありそうです。夏の疲れも出てくる頃ですので、体調管理にお気をつけください。

23日(土)〜29日(金) 名古屋など連日の猛暑日

23日(土)は、低気圧が通過する北海道はお昼ごろまで雨が降るでしょう。東北北部は前線が南下するため、夜から雨が降る見込みです。東北南部から近畿、中国地方は晴れて猛烈な暑さが続く見込みです。四国と九州は台風から変わった熱帯低気圧の影響で雨が降るでしょう。





24日(日)は全国的に晴れる見込みです。ただ、関東は雨の降る時間がありそうです。北海道は雲が多いですが、次第に天気が回復するでしょう。25日(月)は東日本と西日本は晴れて、猛暑が続く見込みです。26日(火)は関東は晴れますが、次第に雨が降るでしょう。27日(水)から28日(木)にかけて雨が降る見込みです。29日(金)は北海道と東北は曇りや雨ですが、関東から九州は晴れるでしょう。この先も猛暑はおさまりそうにありません。最高気温が35℃以上の猛暑日は、仙台は24日(日)まで、東京は27日(水)まで、名古屋はこの先もしばらく続くでしょう。大阪や福岡は26日(火)まで連日の猛暑日で、27日(水)と28日(木)はいったん収まりますが、29日(金)は再び猛暑日になりそうです。

30日(土)〜9月4日(木)の天気 9月に入っても厳しい残暑

8月末から9月のはじめにかけても猛暑が続くでしょう。30日(土)は全国的に晴れますが、関東では一時的に雨が降りそうです。31日(日)以降は北海道と東北で雲が広がりやすいでしょう。関東から九州は晴れる日が多く、9月に入っても引き続き、強い日差しが照り付ける日が多いでしょう。最高気温も名古屋では9月2日(火)まで連日、35℃以上の猛暑日になりそうです。3日(水)頃から関東から九州は雲が多くなり、猛烈な暑さは落ち着くものの、35℃近くまで上がる所があり、厳しい残暑は続きそうです。夏の疲れも出てくる頃ですので、体調管理にご注意ください。