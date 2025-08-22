人気コスプレイヤー・えなこが21日放送の文化放送「えなこの○○ラジオ」（木曜深夜3・30）で、当選確率を上げる方法について語った。

懸賞の話題になり「応募はあんまりないんですけど、私の仕事で“何名様に何が当たる”みたいなのをやってる企業様が結構ある」とえなこ。「私も告知のたびに（SNSで）リツイートをするんですけど、なんとその告知リツイートで当選したことがあって」とまさかの体験を振り返った。

そして「私たちが選んだりする。その時に選ばれやすいというか、選びやすいって何だろうって考えた時、やっぱりただハガキにメッセージが書いてあるだけじゃなくて、デコレーションがしてあったり」と説明すると、番組アシスタントのタレント・青木佑磨は「昔から言われてたのがマジなんだなって、こっちの業界に来て初めて思いました」と打ち明けた。

さらに「フチを彩ってあるとか、引く時に何か引っかかりになったり」と続けると、えなこは「それとかイラストが描いてあるとか、イラストを描けない人もいるでしょうけど、ちゃんと“好きだよ”っていう気持ちが分かれば分かるほど、選ぶ側としてもあげたくなるなって思うと思う」と想像。青木も「時間を掛けてくれたんだなっていうのが感じ取れますからね」と同意していた。