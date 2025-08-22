ここ数年、東大生の卒業後の進路として、コンサル業界が人気になっている。「東大新聞オンライン」によれば、2024年度卒の東大生の就職先（民間企業）は、学部卒／院卒とも上位にコンサル企業がランクインしている。こうしたトレンドは今後も続くと見られているが、いったいなぜなのか――。約30年間、大手コンサルファームの第一線で活躍してきた元社員は、コンサル業界の“働き方”が関係しているのでは、と分析する。

＊＊＊

“ディープダイブ”で効率よくキャリア形成

「東大新聞オンライン」の集計によれば、2024年卒の学部卒業者のうち、民間企業の就職先として首位だったのは三菱商事。2位にアクセンチュアと三井物産が同率で並び、4位にはEYストラテジー・アンド・コンサルティング、マッキンゼー・アンド・カンパニーとこれまたコンサル2社が同率でランクインしている。さらに院卒については、アクセンチュアが首位となっているのだ。

「ここ数年でコンサルの門を叩く東大生がぐっと増えた印象」だという

さらには、就活サイトを運営する「ワンキャリア」が東京大学、京都大学に在籍する27年3月卒業見込みの大学3年生・大学院1年生を対象に調査した「就活人気企業ランキング」でも、人気トップ10のうち、実に7社がコンサルファームとなっているのである。

「確かにここ数年でコンサルの門を叩く東大生がぐっと増えた印象があります」

そう話すのは、最近までシンクタンク系の大手コンサルに務めていたA氏（50代）である。

「私も興味があったので、会社の人事で採用担当者をやっている人間に聞いてみたのです。すると、担当者が話していたのは、一つの事業を展開する企業に就職して得られる経験よりも、コンサルに入って色んな会社の様々な案件をこなすことで得られる“経験”に魅力を感じて受験する東大生が多いと。なるほどな、と思いましたね」（A氏）

それにはコンサル業界独特の働き方が関係しているという。

「例えば経産省の案件で、日本の得意分野を海外に売り込むプロジェクトに参画したとします。すると、その期間はその業界の事情にどんどん詳しくなっていきます。そのことを“ディープダイブ”と呼んだりする者もいるのですが、コンサルの仕事をやっていると、色んな企業や省庁で何度もこの“ディープダイブ”を経験することになるので、確かに手っ取り早く“経験値”を積めるという意味で、魅力に感じる東大生が多いのは頷けます」（同）

つまり、学生たちの間でコンサルが「早く」「深く」「何度も」経験を積める職業と認識されているということらしい。

「そうして得た“促成栽培”的な経験が、きっと自分の武器になるだろうと。ある種の“ブーム”になっているんだと思います」（同）

最近の東大生は極端な“短距離志向”に？

ただ、「早く」「深く」「何度も」経験したからといって、本当に優秀な人間になれるのかというと、A氏は「微妙ですね」と言う。

「今の若い人たちの中には、倍速再生でドラマや映画を鑑賞する人たちが増えていると聞きますが、そうした“タイパ重視”の延長線上でコンサルが持て囃されているように感じます。“倍速再生”だと、たしかにかける時間が半分になることで、情報量が2倍になっていると言えるかもしれないですが、自分を振り返ってみても、本当に楽しめているのか、それが自分の血肉になっているか、というと甚だ怪しい。ゆっくり歩くからこそ、得られるものもあるわけで。それはコンサルでの現場も同じだと思います。“促成栽培”では得られない経験もあるということです」（A氏）

“タイパ重視”のキャリア形成ばかりに目を向けていると、ゆっくりと長く向き合うことで得られる価値を切り捨ててしまっている恐れがあるとA氏は指摘する。

「最近の、特に高学歴な学生たちは、極端な短距離志向だと感じるんです。でも世の中、長距離走が求められる局面って意外と多いんですよ。腰を据えて、ずっと何かに向き合い続ける体力みたいなものは、短距離走では培われないと思うんですよね」（同）

実際、現場では入社してもすぐに折れてしまう若者が増えてきているようだ。

「優秀な学生がたくさん入ってくるのはいいことなのですが、すぐに辞めてしまったり、辞めないまでもメンタルをやられてしまい社内で“要注意”扱いになったりする若手は多い。どちらかと言うと、真面目なタイプの方がそうなる割合が多く感じますね。理想と現実があまりに違っていたりして、思い詰めてしまうのでしょうね」（同）

コンサルは結局のところ“対人サービス”

では、コンサルに向いているのは、いったいどんなタイプなのだろうか。

「あくまで僕の考えですが、本来は“ホスト”みたいな人がコンサルには向いていると思います。結局、お客さんに信頼されるには、相手が心地よくなるようなコミュニケーションのスキルが重要です。最適解を出すことだけが目的なら、これだけAI全盛の時代に高いお金を出してコンサルを雇う必要はありませんからね」（A氏）

そうしたスキルは、“促成栽培”的な文脈でコンサルに入社する人たちが目指しているものと、少しズレがあるという。

「東大卒の若手社員はもちろん優秀な人が多いですが、“人の気持ちを理解するスキル”が高いかというと、必ずしもそうではありません。エリート意識が強すぎる若者が多いのも気になるところです」（同）

コンサルは結局のところ“対人サービス”なので、プロジェクトにお呼びがかからないと仕事がなくなってしまう。

「コンサル業界で重要な評価基準として、自身の勤務時間のうち、どれぐらいの割合でアサインされているか、という見方があります。人気のある人は色んなプロジェクトから呼ばれる一方、そうでない人はavailable（非稼働）の時間が長くなることから、“あの人アベってるね”などと社内でも後ろ指をさされてしまいます」（同）

エリート意識が強く、ついつい偉そうな態度を取ってしまいがちな東大生の中には、本当は優秀なのに“アベって”いる社員も少なくないそうだ。

コンサル人気は「官僚離れ」の裏返し？

A氏は、コンサル業界が人気になっている要因として「官僚離れ」も一因だと話す。

「かつて東大生の多くが官僚を目指していましたが、“ブラック霞が関”という言葉が出てきたように、官僚は働き方がブラックすぎると忌避されるようになってしまいました。官僚の皆さんのなかには優秀な人が多いのですが、給料はコンサルよりずっと低い。少し前までは我慢していれば、最後は退職金をもらって民間企業に天下りし、役人時代の安い給料を取り戻すこともできましたが、いまはそれもやりにくくなっています」（A氏）

待遇の面でも、かつては霞が関を目指したような層が、給料の高いコンサルを目指す理由になっているという。

「個人的には、霞が関の給料をもっと上げて、もっとホワイト化を進める必要があると思っています。そうしないと、これからも優秀な学生がどんどんコンサル業界に流れ続けることになるでしょうね」（同）

