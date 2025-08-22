ねじ込み式フィルター

株式会社WorldLink & Companyは、PolarProブランドの「CineBlackフィルター」を8月20日（水）に予約開始した。8月末に出荷予定。

拡散強度1/2のブラックミスト系効果が得られる丸型のソフトフィルター。ねじ込み式の49／67／77／82mmの4サイズと、PolarPro独自のフィルターシステム「Helix MagLock」対応モデルや、マットボックスに装着できる「4×5」サイズも用意する。

ガラス内に拡散された黒色の粒子により、深みのあるシャドウを保ちながら、ハイライトは滑らかなグラデーションになるという。デジタル特有のシャープなコントラストを和らげ、奥行き感のあるシネマルックな描写としている。

また、拡散強度1/4の同社ブラックミスト系フィルターと比較し、高密度な粒子構造を採用。より強いハイライトや顕著なハレーション効果が得られる。

4種類のLUT（Cine Velvet、Cool Dusk、Noir Fade、Kodak Cine）も合わせて提供され、組み合わせることで、Kodakの映画用フィルムをエミュレートしたフィルムルックに仕上げられるという。

Helix MagLock

4種類のLUT

提供：株式会社WorldLink ＆ Company

提供：株式会社WorldLink ＆ Company

提供：株式会社WorldLink ＆ Company

49mm：1万1,000円 67mm：1万4,300円 77mm：1万5,950円 82mm：1万5,950円 Helix MagLock：3万1,900円 4×5：2万900円