Netflix9月配信ラインナップ発表「今際の国のアリス」シーズン3・「赤羽骨子のボディガード」など
【モデルプレス＝2025/08/22】Netflixの9月の配信ラインナップが解禁。「ポケモンコンシェルジュ」の新エピソードや、映画「赤羽骨子のボディガード」「わたしの幸せな結婚」などの配信が決定した。
【写真】「赤羽骨子」原作者からのサプライズプレゼント
9月は、山崎賢人（※「崎」は正式には「たつさき」）×土屋太鳳主演の世界的ヒットシリーズ最終章「今際の国のアリス：シーズン3」、鬼才ティム・バートンが贈る「ウェンズデー：シーズン2 パート2」、「ポケモンコンシェルジュ 新エピソード」などシリーズ作品や、佐久間宣行氏が企画演出・プロデューサーを務め、劇団ひとりをキャストに迎えたコメディシリーズ「デスキスゲーム いいキスしないと死んじゃうドラマ」も続々配信。さらに、「赤羽骨子のボディガード」などのタイトルも配信される。（modelpress編集部）
・今際の国のアリス: シーズン3
9月25日独占配信
山崎賢人×土屋太鳳主演の世界的ヒットシリーズが最終章へ。“げぇむ”を生き抜いたアリスとウサギは幸せに暮らしていたが、ウサギが"今際の国"へと戻され、後を追うアリス。再び幕を開けたデスゲームに勝ち残り、ジョーカーの思惑から逃げ切れるか？
・ポケモンコンシェルジュ 新エピソード
9月4日独占配信
人気ストップモーション・アニメーションに新エピソードが追加。ポケモンリゾートで働く新米コンシェルジュのハルの前に、元カレらしき青年ケントが現れる。ハルの声はのん、ケントの声は町田啓太が務め、山下達郎が本作のために書き下ろした主題歌「オノマトペ ISLAND」も話題。
・ウェンズデー: シーズン2 パート2
9月3日独占配信
鬼才ティム・バートンが贈るダークファンタジー＆ミステリーがシーズン2 パート2へ。イーニッドや生徒たちの命運はウェンズデーの力に託される。
・ウンジュンとサンヨン
9月12日独占配信
キム・ゴウン、パク・ジヒョン共演のヒューマンドラマ！小学校時代から親友でライバルだったウンジュンとサンヨン。大人になり疎遠になっていたが、人生最後の日々をともに過ごすことに。
・ブラック・ラビット
9月18日独占配信
ジュード・ロウ、ジェイソン・ベイトマン共演のスリラー。NYの人気レストランオーナーのジェイクは、兄弟のヴィンスが戻ってきたことで危険に巻き込まれていく。
・背反の町
9月25日独占配信
カナダ発のサスペンススリラー。問題を抱えた子供たちのための学校トールパインズ。脱走した2人の生徒は、新任警察官と共に町の暗い秘密を暴いていく。
・ビリオネアズ・シェルター
9月19日独占配信
「ペーパー・ハウス」の製作陣が贈るスペイン発のサスペンススリラー。世界崩壊から逃れ、高級地下シェルターにこもった億万長者たちの秘密とは。
・ハウス・オブ・ギネス
9月25日独占配信
アンソニー・ボイル、ルイ・パートリッジ共演のヒューマンドラマ。アイルランド発祥の世界的ビールの醸造所を支えた家族の波乱に満ちた物語を描く。
・シー・セッド・メイビー: 幸せの選び方
9月19日独占配信
ドイツ発のラブロマンス！ドイツで育ったマヴィは、実は自分がトルコの裕福な一族の一員だったと知り、華やかな世界へと足を踏み入れるが…。
・パリス？で恋に落ちる方法
9月12日独占配信
ミランダ・コスグローヴ主演のラブコメディ！フランス・パリでデート番組に出演するつもりだったドーンだが着いたのはテキサス州のパリスだった。
・くり返しの今日をあなたと
9月18日独占配信
タイ発のSFラブコメディ。なぜか時間のループに閉じ込められた女性は、どうしようもない人生を生き延び、脱出する方法を見つけようと奮闘するが…。
・フレンチ・ラヴァー
9月26日独占配信
フランス発のラブコメディ。トップスターのアベルとウェイトレスのマリオン。パリでの出会いが2人にもたらすのは思いがけない恋の始まりだった。
・ルツ＆ボアズ
9月26日独占配信
聖書の物語を基にしたラブロマンス。アトランタの音楽シーンで活躍するルツは、知人の介護のため訪れたテネシーの田舎町で運命の人と出会う。
・デスキスゲーム いいキスしないと死んじゃうドラマ
9月9日独占配信
佐久間宣行氏が企画演出・プロデューサーを務め、劇団ひとりをキャストに迎えたコメディシリーズ。美女からの誘惑が襲いかかる即興ドラマの世界で、芸人たちが「“最高のキス”で物語を終わらせろ」というミッションに挑むが、途中でキスしてしまったら“死”＝即退場となる。劇団ひとりの同僚役として声優の宮野真守も出演し、さらにMCはおぎやはぎ矢作、南海キャンディーズ山里、みちょぱ（池田美優）が担当。
・サギ恋は許さない! 〜愛を偽る詐欺師に反撃〜
9月5日独占配信
出会い系サイト詐欺被害者のセシリーが、女性私立探偵と組んでロマンス詐欺師たちの実態を暴くドキュメンタリー。
・ナイトメア・オブ・ネイチャー: 自然が魅せるホラーな世界
9月30日独占配信
獲物の視点からドラマ、危険、そして暗黒の美しさを捉え、生存の物語が紡がれる新たな自然ドキュメンタリー。
・赤羽骨子のボディガード
9月2日見放題独占配信
人気コミックスをSnow Manのラウール主演で実写映画化。女子高校生・赤羽骨子に100億円の懸賞金がかけられ、クラスメイト全員が彼女を守ることに。
・ファイブ・ナイツ・アット・フレディーズ
9月1日配信
ブラムハウス製作・人気ゲーム原作のホラー。廃墟のレストランで呪われたマスコットたちによる恐怖に襲われる警備員を描く。
・わたしの幸せな結婚
9月18日配信
目黒蓮（Snow Man）と今田美桜の共演で人気ファンタジー恋愛小説を映画化。宿命をもつヒロインと美しくも冷酷な軍人との切ない恋を描く。
・アムステルダム
9月1日配信
クリスチャン・ベール、マーゴット・ロビー、ジョン・デビッド・ワシントン共演のクライムストーリー。
・マフィア・マンマ
9月14日配信
トニ・コレット、モニカ・ベルッチ共演のアクションコメディ。平凡な主婦が一夜にしてマフィアのボスに？
【Not Sponsored 記事】
【写真】「赤羽骨子」原作者からのサプライズプレゼント
◆Netflix、9月配信ラインナップ解禁
9月は、山崎賢人（※「崎」は正式には「たつさき」）×土屋太鳳主演の世界的ヒットシリーズ最終章「今際の国のアリス：シーズン3」、鬼才ティム・バートンが贈る「ウェンズデー：シーズン2 パート2」、「ポケモンコンシェルジュ 新エピソード」などシリーズ作品や、佐久間宣行氏が企画演出・プロデューサーを務め、劇団ひとりをキャストに迎えたコメディシリーズ「デスキスゲーム いいキスしないと死んじゃうドラマ」も続々配信。さらに、「赤羽骨子のボディガード」などのタイトルも配信される。（modelpress編集部）
◆NETFLIX シリーズ
・今際の国のアリス: シーズン3
9月25日独占配信
山崎賢人×土屋太鳳主演の世界的ヒットシリーズが最終章へ。“げぇむ”を生き抜いたアリスとウサギは幸せに暮らしていたが、ウサギが"今際の国"へと戻され、後を追うアリス。再び幕を開けたデスゲームに勝ち残り、ジョーカーの思惑から逃げ切れるか？
・ポケモンコンシェルジュ 新エピソード
9月4日独占配信
人気ストップモーション・アニメーションに新エピソードが追加。ポケモンリゾートで働く新米コンシェルジュのハルの前に、元カレらしき青年ケントが現れる。ハルの声はのん、ケントの声は町田啓太が務め、山下達郎が本作のために書き下ろした主題歌「オノマトペ ISLAND」も話題。
・ウェンズデー: シーズン2 パート2
9月3日独占配信
鬼才ティム・バートンが贈るダークファンタジー＆ミステリーがシーズン2 パート2へ。イーニッドや生徒たちの命運はウェンズデーの力に託される。
・ウンジュンとサンヨン
9月12日独占配信
キム・ゴウン、パク・ジヒョン共演のヒューマンドラマ！小学校時代から親友でライバルだったウンジュンとサンヨン。大人になり疎遠になっていたが、人生最後の日々をともに過ごすことに。
・ブラック・ラビット
9月18日独占配信
ジュード・ロウ、ジェイソン・ベイトマン共演のスリラー。NYの人気レストランオーナーのジェイクは、兄弟のヴィンスが戻ってきたことで危険に巻き込まれていく。
・背反の町
9月25日独占配信
カナダ発のサスペンススリラー。問題を抱えた子供たちのための学校トールパインズ。脱走した2人の生徒は、新任警察官と共に町の暗い秘密を暴いていく。
・ビリオネアズ・シェルター
9月19日独占配信
「ペーパー・ハウス」の製作陣が贈るスペイン発のサスペンススリラー。世界崩壊から逃れ、高級地下シェルターにこもった億万長者たちの秘密とは。
・ハウス・オブ・ギネス
9月25日独占配信
アンソニー・ボイル、ルイ・パートリッジ共演のヒューマンドラマ。アイルランド発祥の世界的ビールの醸造所を支えた家族の波乱に満ちた物語を描く。
◆NETFLIX 映画
・シー・セッド・メイビー: 幸せの選び方
9月19日独占配信
ドイツ発のラブロマンス！ドイツで育ったマヴィは、実は自分がトルコの裕福な一族の一員だったと知り、華やかな世界へと足を踏み入れるが…。
・パリス？で恋に落ちる方法
9月12日独占配信
ミランダ・コスグローヴ主演のラブコメディ！フランス・パリでデート番組に出演するつもりだったドーンだが着いたのはテキサス州のパリスだった。
・くり返しの今日をあなたと
9月18日独占配信
タイ発のSFラブコメディ。なぜか時間のループに閉じ込められた女性は、どうしようもない人生を生き延び、脱出する方法を見つけようと奮闘するが…。
・フレンチ・ラヴァー
9月26日独占配信
フランス発のラブコメディ。トップスターのアベルとウェイトレスのマリオン。パリでの出会いが2人にもたらすのは思いがけない恋の始まりだった。
・ルツ＆ボアズ
9月26日独占配信
聖書の物語を基にしたラブロマンス。アトランタの音楽シーンで活躍するルツは、知人の介護のため訪れたテネシーの田舎町で運命の人と出会う。
◆NETFLIX アンスクリプテッド
・デスキスゲーム いいキスしないと死んじゃうドラマ
9月9日独占配信
佐久間宣行氏が企画演出・プロデューサーを務め、劇団ひとりをキャストに迎えたコメディシリーズ。美女からの誘惑が襲いかかる即興ドラマの世界で、芸人たちが「“最高のキス”で物語を終わらせろ」というミッションに挑むが、途中でキスしてしまったら“死”＝即退場となる。劇団ひとりの同僚役として声優の宮野真守も出演し、さらにMCはおぎやはぎ矢作、南海キャンディーズ山里、みちょぱ（池田美優）が担当。
◆NETFLIX ドキュメンタリー
・サギ恋は許さない! 〜愛を偽る詐欺師に反撃〜
9月5日独占配信
出会い系サイト詐欺被害者のセシリーが、女性私立探偵と組んでロマンス詐欺師たちの実態を暴くドキュメンタリー。
・ナイトメア・オブ・ネイチャー: 自然が魅せるホラーな世界
9月30日独占配信
獲物の視点からドラマ、危険、そして暗黒の美しさを捉え、生存の物語が紡がれる新たな自然ドキュメンタリー。
◆配信作品
・赤羽骨子のボディガード
9月2日見放題独占配信
人気コミックスをSnow Manのラウール主演で実写映画化。女子高校生・赤羽骨子に100億円の懸賞金がかけられ、クラスメイト全員が彼女を守ることに。
・ファイブ・ナイツ・アット・フレディーズ
9月1日配信
ブラムハウス製作・人気ゲーム原作のホラー。廃墟のレストランで呪われたマスコットたちによる恐怖に襲われる警備員を描く。
・わたしの幸せな結婚
9月18日配信
目黒蓮（Snow Man）と今田美桜の共演で人気ファンタジー恋愛小説を映画化。宿命をもつヒロインと美しくも冷酷な軍人との切ない恋を描く。
・アムステルダム
9月1日配信
クリスチャン・ベール、マーゴット・ロビー、ジョン・デビッド・ワシントン共演のクライムストーリー。
・マフィア・マンマ
9月14日配信
トニ・コレット、モニカ・ベルッチ共演のアクションコメディ。平凡な主婦が一夜にしてマフィアのボスに？
【Not Sponsored 記事】