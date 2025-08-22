「骨盤がゆがみにくくなる歩き方」７つのポイントとは！？【ゆがんだ背骨の整え方】

重心移動を意識して姿勢よく歩く

ゆがみにくい歩き方で歩くと、テンポよく歩くことができ、

また足や腰に負担がかかりにくいため、すぐには疲れません。

ゆがみにくい歩き方のポイントは、おおまかに次の通りです。

① 頭から吊り下げられているように、力まずにまっすぐ立つ。

② おへそから指３～４本分下にあたる部分に重心をおく。

③ お尻に力を入れる。

④ 重心を前に出して、一歩踏み出す。

⑤ 残った足の筋肉が伸びきったら、次の一歩を踏み出す。

⑥ 着地するときは、かかとから小指のつけ根、小指のつけ根から親指のつけ根、そして親指の先へと体重が抜けるように。

⑦ 手はラクに振る。

直立二足歩行は重心の移動であり、その移動に足がついてくるというイメージです。まず一度、全身の力を抜いてラクな姿勢で立ちましょう。自然に首を伸ばし、頭のてっぺんから糸などで吊り下げられている状態を想像します。そして、おへその下あたりに重心をおくように意識して、お尻に力を入れます。

重心を前に押し出したら、すぐに足を踏み出すのではなく、できるだけがまんして踏んばることがポイントです。限界まで達し、耐え切れなくなると自然に一歩、足が出ます。再び重心を前に押し出し、後ろの足の筋肉が十分に伸びきった瞬間に踏み出す、これをくり返します。

着地の仕方も重要です。体重を、かかとから小指のつけ根へ、小指のつけ根から親指のつけ根へ、そして親指の先から抜けるように移動させます。エクササイズのウオーキングではないので、腕の振りはとくに気にせず、両手がラクに動かせるようにしておきます。

ハイハイ体操に加え、ふだんからゆがみにくい歩き方をすることで、体のバランスも少しずつ整ってくるはずです。

【出典】『ゆがんだ「背骨」の整え方』著：栗原隆