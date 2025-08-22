白洲迅の妻・竹内渉、息子と水族館満喫 膝の上に乗せた2ショット公開「微笑ましい」「素敵な親子時間」の声
【モデルプレス＝2025/08/22】俳優・白洲迅の妻でタレントの竹内渉が8月22日、自身のInstagramを更新。息子と2人で名古屋港水族館を訪れた様子を公開し、反響が寄せられている。
【写真】白洲迅の美人妻、息子とのプラベショット
竹内は「娘を両親にみてもらい息子と名古屋港水族館へ」と家族の協力を得て息子との特別な時間を過ごしたことを報告。「私は小学生以来かな。新しくなってからは初めてなので、広くなっていてびっくりしました」と久しぶりの水族館訪問に驚きを示している。
また「普段は娘もいて、息子だけを沢山抱っこしてあげたりできないので、母としてはそこも嬉しかったです」と2人の子どもを持つ母親としての率直な気持ちを綴り、息子を膝の上に載せてショーを鑑賞する様子などを公開した。
この投稿に、ファンからは「息子さんとの時間が微笑ましい」「お母さんの愛情が伝わってきます」「水族館デートいいですね」「2人の時間も大切ですよね」「息子さんが楽しそう」「素敵な親子時間ですね」といった声が上がっている。
白洲と竹内は2022年4月に結婚を発表し、2024年2月に第1子となる長男、2025年4月に第2子となる長女誕生を報告していた。（modelpress編集部）
