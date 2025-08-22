動けなくなった愛犬が“手術なし”で走れるように！注目される「ペット整体」その驚きの効果

ありとあらゆる“ネコいぬ情報”をワイドショー形式で紹介する情報バラエティ『ネコいぬワイドショー』（BS朝日）。

8月22日（金）放送の同番組では、「岡山 老舗純喫茶の看板ネコ」や「ネコいぬたちを救うペット整体」などを紹介する。

【写真】北海道から九州まで…全国のネコ好きを魅了する“看板ネコ”

今回のいぬコメンテーターは、前回に引き続きパンサー・向井慧。

かつて飼っていたワンちゃんはトレンディエンジェル・斎藤の人形が大好きすぎて、ある行動に出たというが…それはいったい？

◆岡山 老舗純喫茶の看板ネコ

全国津々浦々、看板ネコを探す旅。

今回は岡山駅から徒歩10分にある老舗喫茶店の看板ネコを紹介する。

誰にでも人懐こく、隣の席で相席してくれる癒やし系で、悲しいときにはそっと寄り添ってくれるのだとか。

SNSで知られるようになると、愛嬌たっぷりのネコちゃんに会いたくて、北海道から九州まで、遠方から訪れる人もいるほど。全国のネコ好きを魅了する看板ネコに密着する。

◆ネコいぬたちを救うペット整体

動けなくなった愛犬が、手術なしで再び走れるように。その秘密は「ペット整体」だ。

以前番組では歩くのがおぼつかなかったマルチーズが走れるようになった様子を紹介したが、今回は後ろ足が動かないコーギーが来院。

骨盤や背骨のわずかなズレを整えることで、歩くことを諦めていたワンちゃんに驚くべき変化が…。

愛するネコいぬの健康を守る新たな選択肢として注目されるペット整体の現場に密着し、驚きの効果を徹底取材する。