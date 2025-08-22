美人YouTuber、赤髪イメチェンに絶賛の声「ビジュ爆発」「真似したい」
【モデルプレス＝2025/08/22】YouTuberコンビ・コノリリのライリー（LiLi）が21日、自身のInstagramストーリーズを更新。新しいヘアスタイルを公開し、反響が寄せられている。
【写真】美人YouTuber「韓国アイドルみたい」と話題の新ヘア
ライリーは赤いハートの絵文字を添え、自撮り動画を公開。鮮やかな赤髪にイメージチェンジした姿を見せた。
この投稿に、ファンからは「赤髪似合いすぎる」「真似したい」「韓国アイドルみたい」「何でも似合う」「可愛い」「ビジュ爆発」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆コノリリ・ライリー、赤髪にイメチェン
