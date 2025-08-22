タレントのダレノガレ明美さんが自身のＸを更新。兄とのバイクツーリングの様子を投稿しました。

【写真を見る】【 ダレノガレ明美 】 「お兄ちゃんとでかけました」2台の愛車でバイク交換しながら兄弟ツーリングを満喫





ダレノガレさんは、「お兄ちゃんとでかけました 暑かった〜」とコメントし、複数枚の写真を投稿しました。









写真からは、ダレノガレさんが黒いキャップと黒いタンクトップを着用し、白と赤のカラーリングのバイクHONDA CB1300 SUPER FOUR SP Final Editionに座っている姿が確認できます。緑豊かな自然の中でのツーリングを楽しんでいる雰囲気が伝わってきます。





また別の写真では、2台のバイクが並んで停車している様子も公開されています。1台は黒色のバイクHONDA Rebel 500、もう1台は赤と白のカラーリングのバイクHONDA CB1300 SUPER FOUR SP Final Editionです。





ダレノガレさんは投稿の中で「どちらも明美の愛車 最高」と述べており、2台とも自身の愛車であることを明かしています。さらに「行きと帰りバイク交換しました」とコメントしており、兄との間でバイクを乗り換えながらツーリングを楽しんだことが分かります。

安全面については「ちゃんと乗ってる時はバイク用のジャケット着てるよー」と補足しており、適切な装備でバイクに乗っていることを伝えています。







エレベーター内での自撮り写真も公開されており、ダレノガレさんがヘルメットを手に持ち、バイクジャケットを腕にかけている様子が写っています。黒いタンクトップとパンツという、バイクに乗るためのスタイリッシュな装いが印象的です。







この投稿に、「世界のHONDAをチョイスしたダレさんセンスいい」「めっちゃカッコイイ！」「めっちゃキマってます」「スタイル良すぎてカッコ良すぎて見惚れてしまいました」などの声が寄せられています。

【担当：芸能情報ステーション】