¡ÖÁ´ÌÇ¤â³Ð¸ç¤·¤¿¡×ÌÄ»Ò¥À¥à¤ÎÃù¿åÎ¨0¡ó¤Ë¥³¥áÇÀ²È¤«¤éÈáÌÄ¡¡ÅÔ»ÔÉô¤Ç¤âÌÔ½ë¡¡¥¨¥¢¥³¥ó¤Ê¤·¤Î¿¦¾ì¤ÎÂÐºö¤Ï¡Únews23¡Û
Âç±«¤Î¹ß¤ëÃÏ°è¤¬¤¢¤ë°ìÊý¡¢ÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤Î¡Ö¹ó½ë¡×¤È¡Ö¿åÉÔÂ¡×¤Ë¶ì¤·¤àÃÏ°è¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥³¥áÇÀ²È¤Ï¡Ö¼ý³ÏÎÌ¤¬3³ä¸º¤ë¡×¤ÈÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¿å¤¬ÞÁ¤ìÄì¤¬¸«¤¨¤½¤¦¤ÊÃù¿åÎ¨£°¡ó¤Î¥À¥à
¹â²¹¤È¿åÉÔÂ¤Î¥À¥Ö¥ë¥Ñ¥ó¥Á¤Ç¥³¥áÇÀ²È¤Ï¡ÖÁ´ÌÇ¤â³Ð¸ç¡×
ÊÆ¤É¤³¤í¡¦µÜ¾ë¸©ÈþÎ¤Ä®¤Ç¡¢¥µ¥µ¥Ë¥·¥¤ò°é¤Æ¤ë¥³¥áÇÀ²È¤Îã·Æ£¤µ¤ó¡£º£Ç¯¤Î¥³¥áºî¤ê¤Ç¤Ï°ì»þ¡¢¡ÖÁ´ÌÇ¤â³Ð¸ç¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥ï¥±¤Ï¡¢¿¼¹ï¤Ê¿åÉÔÂ¤Ç¤¹¡£
Éó·ª¥°¥ê¡¼¥ó¥Õ¥¡¡¼¥àã·Æ£È¥¤µ¤ó¡Ê51¡Ë
¡Ö¿åÉÔÂ¤ÏËÜÅö¡¢¼Ø¸ý¤Ò¤Í¤Ã¤Æ¤â¤À¤·¡¢Á´Á³½Ð¤Ê¤¯¤Æ¡£°ð¤¬¸Ï¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¿Í¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡¢¤¢¤¤é¤á¤Æ¡×
ÅÄ¤ó¤Ü¤ËÇÀ¶ÈÍÑ¿å¤ò¶¡µë¤·¤Æ¤¤¤ë¥À¥à¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä
´îÆþÍ§¹À¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¡ÖµÜ¾ë¸©¤ÎÌÄ»Ò¥À¥à¤Ç¤¹¡£°ìÌÜ¤Ç¿å¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£Äì¤¬¸«¤¨¤½¤¦¤Ê¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡×
ÌÄ»Ò¥À¥à¤Ç¤Ï¡¢6·î°Ê¹ß¤Î±«ÉÔÂ¤Ç¿å°Ì¤¬Äã²¼¡£7·î29Æü¤«¤éÃù¿åÎ¨0¡ó¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
31Ç¯¤Ö¤ê¤Î¡È°ÛÎã¤Î»öÂÖ¡É¡£ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÅÄ¤ó¤Ü¤Ë¿·¤·¤¤¿å¤ò¾ï¤ËÎ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¿åÉÔÂ¤Î¤¿¤áÆþ¤ìÂØ¤¨¤ò¾¯¤Ê¤¯¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
°ì¸«¤¹¤ë¤È¡¢¥¤¥Í¤ÏÌäÂê¤Ê¤¯¼Â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡Ä
Éó·ª¥°¥ê¡¼¥ó¥Õ¥¡¡¼¥àã·Æ£È¥¤µ¤ó¡Ê51¡Ë
¡Ö¾å¤ÎÊý¤Ï·ë¹½¼Â¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¼¤ÎÊý¤Ï¥«¥é¥«¥é¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¡ØÉÔÌ¡Ê¤Õ¤Í¤ó¡Ë¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡½¡½Ãæ¤¬¥¹¥«¥¹¥«¤È¤¤¤¦¤«¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇï»ÒÈ´¤±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê
ã·Æ£¤µ¤ó
¡Ö¤½¤¦¤½¤¦¡£¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¹â²¹¤â¥À¥Ö¥ë¥Ñ¥ó¥Á¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×
¡ÖÉÔÌ¡×¤È¤Ï¡¢¼ï»Ò¤¬¤¦¤Þ¤¯¼Â¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Î¤³¤È¤Ç¡¢Ï¢Æü¤ÎÌÔ½ë¤Î±Æ¶Á¤Ç¿å²¹¤¬¾å¾º¤·¤¿¤¿¤á¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Éó·ª¥°¥ê¡¼¥ó¥Õ¥¡¡¼¥àã·Æ£È¥¤µ¤ó¡Ê51¡Ë
¡Ö¤è¤¦¤Ï¡¢Ê¨Æ¤·¤¿É÷Ï¤¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¿Í´Ö¤À¤Ã¤ÆÆþ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£°ð¤â¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡×
º£²ó¤Î¹ó½ë¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¼ý³ÏÎÌ¤Ï3³ä¤Û¤É¸º¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Èã·Æ£¤µ¤ó¤Ï¸ª¤òÍî¤È¤·¤Þ¤¹¡£
Éó·ª¥°¥ê¡¼¥ó¥Õ¥¡¡¼¥àã·Æ£È¥¤µ¤ó¡Ê51¡Ë
¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¤ªÊÆ¤Îµ¤¸õ¤¬¤À¤ó¤À¤óÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ÎÉÝ¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×
¥¨¥¢¥³¥ó¤Ê¤·¤Î¿¦¾ì¡¡Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤Ï¡ÖÎäÂ¢¸Ë¡×¤ÎÆ³Æþ¡©
21Æü¤Ï³ÆÃÏ¤Ç¸·¤·¤¤»Ä½ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åìµþ¤Ç¤ÏºÇ¹âµ¤²¹¤¬36.8¡î¤È¡¢4ÆüÏ¢Â³¤ÎÌÔ½ëÆü¤Ç¤¹¡£Ì¾¸Å²°»Ô¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤ò¹¹¿·¤¹¤ë39¡î¤ò´ÑÂ¬¡£8·î¸åÈ¾¤Ç¤Ï°ÛÎã¤ÎÁ´¹ñ180ÃÏÅÀ¤ÇÌÔ½ëÆü¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹Âµ¤Îºî¶ÈÃå¤ËÁ°³Ý¤±¡¢¥Þ¥¹¥¯¤Ë¥´¡¼¥°¥ë»Ñ¤ÇÆ¯¤¯¤Î¤Ï¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë»ÜÀß¤Î½¾¶È°÷¤Ç¤¹¡£
»ÜÀßÆâ¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ïµ¡³£¤¬Àê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Í¤ÏÂ¿¤¯¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥³¥¹¥ÈÌÌ¤«¤é¥¨¥¢¥³¥ó¤ÏÀßÃÖ¤µ¤ì¤º¡¢¼¼²¹¤Ï32¡î¡£½¾¶È°÷¤Ï¥¹¥Ý¥Ã¥È¥¯¡¼¥é¡¼¤Ê¤É¤Ç½ë¤µ¤ò¤·¤Î¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
´À¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¿¦¾ì¡£¤½¤Î°ì³Ñ¤Ë¾®¤µ¤ÊÎäÂ¢¸Ë¤¬ÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
½¾¶È°÷
¡Ö¿å¤Ã¤Ý¤¤¥·¥ã¡¼¥Ù¥Ã¥È¤ò°û¤ó¤Ç¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×
°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥¤¥¹¥é¥ê¡¼¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥Õ¥í¡¼¥º¥ó¾õ¤Î°ûÎÁ¡£
´Ä¶²þÁ±¤ËÅØ¤á¤ë¤³¤Á¤é¤Î´ë¶È¤Ç¤Ï¡¢Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢Îä¤ä¤¹¤À¤±¤Ç¥¢¥¤¥¹¥é¥ê¡¼¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¥¢¥¤¥¹¥¹¥é¥ê¡¼ÎäÂ¢¸Ë¡×¤ò2025Ç¯¤«¤éËÜ³ÊÆ³Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë°ûÎÁ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥É¥ê¥ó¥¯¤ä²Ì½Á°ûÎÁ¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê°û¤ßÊª¤ËÂÐ±þ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
»Å»öÁ°¤ä±¿Æ°Á°¡¢¹ç´Ö¤Ë°û¤à¤³¤È¤Ç¤â¡¢ÂÎ²¹¤Î¾å¾º¤òÏÂ¤é¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
½¾¶È°÷
¡ÖÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢Æ¬¤¬¤Ü¡¼¤Ã¤È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¤³¤ì¡Ê¥¢¥¤¥¹¥¹¥é¥ê¡¼¡Ë¤ò°û¤ß»Ï¤á¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢Æ¬¤¬¤â¤¦¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
