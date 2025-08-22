甲子園の試合中は人が消える…確認された都市伝説

甲子園球場で行われている第107回全国高校野球選手権では、沖縄尚学が沖縄県勢としては2010年の興南以来となる決勝進出を決めた。21日に行われた山梨学院（山梨）との準決勝の時間帯、那覇市内で見られた“珍光景”を地元企業が次々にXで公開。「これが沖縄の都市伝説か」とファンの驚きの声が広がっている。

沖縄本島を南北に貫く大動脈、国道58号線から車が消えたというのだ。携帯電話キャリアの沖縄セルラー電話は公式Xに「沖縄尚学 決勝進出おめでとうーーーーー最後8回くらいの58号線 車も人もいませんでした」として、町から人が消えた写真を公開した。

“都市伝説”が現実のものになった証拠画像。X上では、驚きの声が並んだ。

「これが沖縄の都市伝説かぁ〜県民全力で応援中ですよねぇ」

「条件が揃った時の沖縄県民はガチ。国道58号線を見れば分かるw」

「国道58号線を走る車を無くすなんて甲子園出場の高校生にしかできない大ごとである」

「まー58号線から車が大幅に減るのはほんとだよ。調べてみて」

「1番沖縄で使われる道路でこれはすごい」

「逆転の瞬間で、国道58号線から車が消えた沖縄の奇跡」

応援の甲斐あってか、沖縄尚学は準決勝で5-4の逆転勝ち。23日の決勝では日大三（西東京）と戦う。県内の盛り上がりは最高潮に達しそうだ。



（THE ANSWER編集部）