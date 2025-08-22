「ジョンマスターオーガニック×ハローキティ」コラボ第2弾！ブラシの新デザインがかわいすぎて、即完売の予感

john masters organics（ジョンマスターオーガニック）」から、ハローキティとのコラボアイテム第2弾が登場。

第1弾でも人気だったヘアブラシの新デザインや、トリートメントミストがお目見えします。

9月1日（月）の全国発売に先駆け、8月25日（月）より直営店と公式オンラインストアにて先行予約が始まるので、気になる方はぜひチェックしてみて。

「ジョンマスターオーガニック×ハローキティ」コラボ第2弾が登場



ジョンマスターオーガニックとハローキティのコラボに、第2弾が登場します。

ラインナップは、第1弾で即完売したヘアブラシの新デザインと、シュッと吹きかけてブラシでとかすだけで瞬時にサラツヤ髪にしてくれるという、レモネードの香りのトリートメントミスト。

どちらも数量限定なので、見逃さないでくださいね。

ヘアブラシの新デザインがかわいすぎ

コンボパドルブラシ ／コンボパドルブラシ ミニ <ハローキティ 限定デザイン>

ギフト人気の高いヘアブラシに、ハローキティの限定デザインが新たに登場。

イオン毛と猪毛の混合でできており、やさしくブラッシングするだけで、キューティクルを傷つけずに髪を整えます。

また、毛が太く広がりが気になる髪質をなめらかでまとまりやすく仕上げ、サラサラに輝くツヤも与えてくれるそう。

第2弾は、ハローキティが両手でヘアブラシを大事に持っていたり、ハローキティの大好きな物が並べられたりと、愛らしいデザインになっています。

パッケージは、ハローキティとミミィが仲良くお友達へのプレゼントを買いに行き、家へ帰ってくる物語を描写。

「コンボパドルブラシ <ハローキティ 限定デザイン>」（税込4730円）は赤、「コンボパドルブラシ ミニ <ハローキティ 限定デザイン>」（税込4180円）は青を基調としたカラーで彩られていますよ。

レモネードが香るトリートメントミストも限定仕様に

G&C リーブインコンディショニングミスト　レモネード <ハローキティ 限定デザイン>

シュッと吹きかけてとかすだけで、まっすぐな髪へと導くトリートメントミストに、「G&C リーブインコンディショニングミスト　レモネード <ハローキティ 限定デザイン>」（110mL：税込4180円）が登場。

保湿や、キューティクルを整えてコーティングすることで、サラサラとした扱いやすい髪を叶えてくれます。

紫外線などで乾燥する髪と頭皮を潤いで満たし、自然な輝きを手に入れてみて。

レモンを持ったハローキティと一緒に、爽やかなレモネードの香りで癒されてみてはいかがでしょう。

コラボ第2弾も必見のかわいさ

コンボパドルブラシ <ハローキティ 限定デザイン>

初のコラボに続き、第2弾も実現するのはうれしいですよね。

今回もかわいすぎるデザインになっていて、全種類集めたくなってしまいそう。

ヘアブラシは刻印できるから、さらに特別感のある一品になりますよ。

自分へのご褒美や贈り物に、ぜひコラボアイテムをゲットして。

「ジョンマスターオーガニック×ハローキティ」コラボ第2弾 詳細
8月25日（月）：全国の直営店および公式オンラインストアにて先行予約
※公式オンラインストアでは、コンボパドルブラシ刻印サービス分のみ先行受付
9月1日（月）：全国の直営店および公式オンラインストアにてにて発売

「ジョンマスターオーガニック」公式オンラインストア
https://johnmastersorganics.jp/

