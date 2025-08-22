¡Ö¤¢¡¢¾éÃÌ¤Ç¡¼¤¹¡×Ì¼¤Î¸«¤¿ÌÜ¤ò°¤¯¸À¤¦µÁÉã¤ò·âÂà¤·¤¿ÏÃ
»Ò¤É¤â¤Î¸«¤¿ÌÜ¤ò°¤¯¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ëµÁÉã¡£»Ò¤É¤â¤¬À®Ä¹¤¹¤ì¤Ð¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ÕÌ£¤â¤ï¤«¤ë¤·½ý¤Ä¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡Ä¡Ä¡£º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊµÁÉã¤ò·âÂà¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¾éÃÌ¤Ê¤é²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡©
¡ÖµÁÉã¤ÏÌ¼¤Î¸«¤¿ÌÜ¤ò°¤¯¸À¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¡ØÉ¡¤Ú¤Á¤ã¡Ù¤À¤Î¡ØÌÜ¤¬Î¥¤ì¤Æ¤Æµû¤ß¤¿¤¤¡Ù¤À¤Î¡¢»ä¤¬ÅÜ¤ë¤È¡Ø¾éÃÌ¤À¤í¡Ù¤Ê¤ó¤Æ·Ú¤¯Î®¤·¤Æ¤¤Æ¡Ä¡Ä¡£Ì¼¤Ï¤â¤¦¾®³ØÀ¸¡£¸«¤¿ÌÜ¤òµ¤¤Ë¤¹¤ëÇ¯º¢¤À¤·¡¢¥Ç¥ê¥«¥·¡¼¤Î¤Ê¤¤È¯¸À¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤ëÆü¡¢µÁÉã¤¬¤Þ¤¿Ì¼¤Î¸«¤¿ÌÜ¤ò¤«¤é¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Ì¼¤Ï¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Æµã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä»ä¤â²æËý¤Î¸Â³¦¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¤ªµÁÉã¤µ¤ó¤³¤½¡¢²¿¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤½¤ÎÇö¤¤È±¤ÎÌÓ¡Ù¡Ø´é¤À¤Ã¤Æ¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Ê¤¤¤·¤ªÊ¢¤â½Ð¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡¢¤è¤¯¿Í¤Î¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤É¤¦¤³¤¦¸À¤¨¤Þ¤¹¤Í¡Ù¡Ø¤¢¡¢¾éÃÌ¤Ç¡¼¤¹¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤é¶õµ¤¤¬Åà¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£µÁÉã¤ÏÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¡Ø¤ªµÁÉã¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¾éÃÌ¤ò¸À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¤±¤É¡Ù¤ÈÈ¿·â¡£¤½¤ì°ÊÍè¡¢µÁÉã¤È¤ÏÁÂ±ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸«¤¿ÌÜ¤ò°¤¯¸À¤¦µÁÉã¤ÈÎ¥¤ì¤Æ¤«¤é¡¢Ì¼¤Î¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤À¤·¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ²ñ¤ï¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬Ì¼¤Î¶µ°é¤Ë¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÂÎ¸³¼Ô¡§40Âå½÷À¡¦¥Ñ¡¼¥È¡¿²óÅú»þ´ü¡§2025Ç¯6·î¡Ë
¢¦ ¾éÃÌ¤À¤È¸À¤¨¤Ð¡¢²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤âµö¤µ¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡Ä¡Ä¡£ÌÌÇò¤¯¤â¤Ê¤¤¤·¿Í¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¤À¤±¤ÎË½¸À¤Ï¾éÃÌ¤Ê¤ó¤«¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ì¼¤µ¤ó¤Î¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤¬²¼¤¬¤ëÁ°¤Ë¡¢±ï¤òÀÚ¤ë¤Î¤¬Àµ²ò¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡Ä¡£
¢¨Googirl¤¬ÆÈ¼«¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢½¸¤á¤¿GoogirlÆÉ¼ÔÍÍ¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ò¤â¤È¤Ëµ»ö²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£