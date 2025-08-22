吉岡里帆×水上恒司『九龍ジェネリックロマンス』、Kroiによる主題歌「HAZE」コラボPV解禁
吉岡里帆と水上恒司がダブル主演する映画『九龍ジェネリックロマンス』より、本作の主題歌Kroi「HAZE」とのコラボPVが解禁された。
【動画】ノスタルジーあふれる本編映像にKroiの奏でるメロディーが響く 主題歌Kroi「HAZE」コラボPV
本作は、アニメ化もされた眉月じゅんの同名漫画を実写映画化。舞台となる美しくも妖しい街“九龍”を再現するため、全編真夏の台湾ロケを敢行。ノスタルジーにあふれる世界で、切ないミステリーと極上のラブロマンスが描かれる。
過去の記憶がない鯨井令子と誰にも明かせない過去をもつ工藤発の恋。2人の距離が近づくほど深まっていく謎。その真相にたどり着く時、2人は究極の選択を迫られる―。
鯨井令子役には吉岡里帆、工藤発役を水上恒司が務めるほか、巨大製薬会社の社長・蛇沼みゆき役に竜星涼、喫茶店・金魚茶館の店員タオ・グエン役に柳俊太郎、靴屋の店主で令子の親友になる楊明役に乃木坂46の梅澤美波、九龍のあらゆる店でアルバイトをしている小黒役に花瀬琴音、蛇沼と行動を共にし、九龍の街を調べるユウロン役をフィガロ・ツェンが演じる。
このたび解禁された、本作と主題歌のKroi「HAZE」によるコラボPVでは、映画で描かれる切なさを巧みにすくい取ったノスタルジーあふれる映像に、「HAZE」のメロディーが見事に交わり、“懐かしさ”のにじむ九龍を感じさせるPVとなっている。ブラウン管のテレビから流れる映像には、工藤と、彼の婚約者であった鯨井Bが親密そうに肩を寄せ合う写真が映し出され、過去という名の決して抱き寄せることのできない“HAZE（もや）”の存在を予感させる。
映像は、真夜中でも煌めき続ける、時代から切り離されたような妖艶な雰囲気を醸し出す九龍城砦の外観へと移り変わり、そんな九龍で“過去”と対峙する吉岡里帆演じる令子と工藤の、甘くもどこか切なさを感じさせる映像が続く。黄昏横丁を訪れ、楽しい時間を過ごした時間…縮まっていく2人の距離を感じながらも工藤の心をつかめずにいる令子。そんななか見つけた、工藤と、自分と瓜二つの姿をした鯨井Bの写真。近づくほどに、2人の間に厚く濃い“もや”が立ちこめていく様子が描かれる。
九龍の謎の裏で動く蛇沼やグエン、ユウロン、令子を支える楊明、小黒が登場するPV後半にはメロディーの間隙で、工藤を追い求める令子の叫びが響く。過去と現在が交錯する魅惑的な舞台“九龍”を、「路地裏」や「からみあう電線」、「褪せた壁」など叙景的な歌詞で描き出したKroiの「HAZE」が、本作の切なくも美しいミステリーラブロマンスを垣間見せる映像を淡く包み込んだPVとなっている。
映画『九龍ジェネリックロマンス』は、8月29日より全国公開。
【動画】ノスタルジーあふれる本編映像にKroiの奏でるメロディーが響く 主題歌Kroi「HAZE」コラボPV
本作は、アニメ化もされた眉月じゅんの同名漫画を実写映画化。舞台となる美しくも妖しい街“九龍”を再現するため、全編真夏の台湾ロケを敢行。ノスタルジーにあふれる世界で、切ないミステリーと極上のラブロマンスが描かれる。
過去の記憶がない鯨井令子と誰にも明かせない過去をもつ工藤発の恋。2人の距離が近づくほど深まっていく謎。その真相にたどり着く時、2人は究極の選択を迫られる―。
このたび解禁された、本作と主題歌のKroi「HAZE」によるコラボPVでは、映画で描かれる切なさを巧みにすくい取ったノスタルジーあふれる映像に、「HAZE」のメロディーが見事に交わり、“懐かしさ”のにじむ九龍を感じさせるPVとなっている。ブラウン管のテレビから流れる映像には、工藤と、彼の婚約者であった鯨井Bが親密そうに肩を寄せ合う写真が映し出され、過去という名の決して抱き寄せることのできない“HAZE（もや）”の存在を予感させる。
映像は、真夜中でも煌めき続ける、時代から切り離されたような妖艶な雰囲気を醸し出す九龍城砦の外観へと移り変わり、そんな九龍で“過去”と対峙する吉岡里帆演じる令子と工藤の、甘くもどこか切なさを感じさせる映像が続く。黄昏横丁を訪れ、楽しい時間を過ごした時間…縮まっていく2人の距離を感じながらも工藤の心をつかめずにいる令子。そんななか見つけた、工藤と、自分と瓜二つの姿をした鯨井Bの写真。近づくほどに、2人の間に厚く濃い“もや”が立ちこめていく様子が描かれる。
九龍の謎の裏で動く蛇沼やグエン、ユウロン、令子を支える楊明、小黒が登場するPV後半にはメロディーの間隙で、工藤を追い求める令子の叫びが響く。過去と現在が交錯する魅惑的な舞台“九龍”を、「路地裏」や「からみあう電線」、「褪せた壁」など叙景的な歌詞で描き出したKroiの「HAZE」が、本作の切なくも美しいミステリーラブロマンスを垣間見せる映像を淡く包み込んだPVとなっている。
映画『九龍ジェネリックロマンス』は、8月29日より全国公開。