ABC『news おかえり』尾木直樹氏、卒業発表 14年にわたりコメンテーター 木曜メンバーと集合ショット
ABCテレビ夕方のニュース『news おかえり』（月〜金 後3：40〜7：00 ※関西ローカル）が21日、公式インスタグラムを更新。出演している教育評論家・尾木直樹氏の卒業を報告した。
【写真】『news おかえり』卒業を発表 木曜メンバーとの集合Sを公開した尾木直樹氏
インスタグラムで「本日の放送で #尾木先生 が番組をご卒業」と発表。「#newsおかえり はじめ なんと14年間にわたり #ABCテレビ の夕方ニュースを #コメンテーター として支えてくださいました」「いつも優しく、鋭く、温かみのあるコメントをしてくださり尾木先生の言葉で心が救われた視聴者の方も多かったと思います」「本当に、長きにわたりありがとうございました」と感謝を伝えた。
そして、「番組終了後に木曜メンバーと」とつづり、MCの横山太一をはじめ、出演者らとの集合ショットをアップした。
この投稿に「尾木先生長い間お疲れ様でした!!」「先生のコメンテーター卒業寂しい！です」といったコメントが寄せられた。
【写真】『news おかえり』卒業を発表 木曜メンバーとの集合Sを公開した尾木直樹氏
インスタグラムで「本日の放送で #尾木先生 が番組をご卒業」と発表。「#newsおかえり はじめ なんと14年間にわたり #ABCテレビ の夕方ニュースを #コメンテーター として支えてくださいました」「いつも優しく、鋭く、温かみのあるコメントをしてくださり尾木先生の言葉で心が救われた視聴者の方も多かったと思います」「本当に、長きにわたりありがとうございました」と感謝を伝えた。
そして、「番組終了後に木曜メンバーと」とつづり、MCの横山太一をはじめ、出演者らとの集合ショットをアップした。
この投稿に「尾木先生長い間お疲れ様でした!!」「先生のコメンテーター卒業寂しい！です」といったコメントが寄せられた。