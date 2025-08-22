倖田來未、美ボディで魅せるオフショット多数「えぐすぎー」「どんどんカッコ良くて可愛くなる」
歌手の倖田來未が21日にインスタグラムを更新。リラックスした表情のオフショットを多数公開すると、ファンから称賛が集まった。
【別カット】ノースリーブ姿＆愛犬との2ショットも（ほか11枚）
倖田が「楽しんでいきましょー！」と投稿したのは複数のオフショット。写真にはノースリーブ姿でリラックスした笑顔を見せる姿や愛犬と戯れる様子、さらに収録にのぞむ真剣な表情なども収められている。
投稿の中で倖田は「今日は朝から、kkapp生配信 寝起き1時間後からのアリーナツアーリハーサルからのー明日の公開収録と、明日のファンクラブツアーのおさらいdayでした！！！詰め込みまくりング！！ですが、現場のみんなが明るく、笑顔の絶えない現場でしたー！！！」とファンに報告している。
彼女の投稿にファンからは「えぐすぎー」「どんどんカッコ良くて可愛くなる」「來未ちゃんの笑顔で私も笑顔になれました」などの声が相次いでいる。
■倖田來未（こうだ くみ）
1982年11月13日生まれ。京都府出身。2000年12月、1stシングル『TAKE BACK』でデビュー。2004年5月、11枚目のシングル『LOVE ＆ HONEY』がヒット。同シングル収録のアニメ『キューティーハニー』主題歌のカバー曲も注目を集めた。プライベートでは2011年12月にロックバンド「BACK-ON」メンバーのKENJI03と結婚。2012年7月に第1子男児を出産した。
引用：「倖田來未」インスタグラム（＠kodakumi_official）
