〈元Mrs. GREEN APPLEの山中綾華が語る「ドラム一筋の私が超難関の国家試験に合格できた《理由》」〉から続く

「不当解雇」や「給料未払い」など「労務あるあるが満載！」と話題になっているお仕事マンガある。『ひよっこ社労士のヒナコ1』（原作・水生大海／漫画・河野別荘地）は、派遣社員から転職したばかりの社会保険労務士（社労士）のヒナコが、労務問題をめぐるさまざまな《事件》に挑む、痛快ビジネスコミックだ。

【マンガ】「ひよっこ社労士のヒナコ」第1話 前編を読む

折も折、来る8月24日は年に1度の社労士の国家試験日。社労士を目指す人へのエールも込めて、マンガのヒロインであるヒナコが働く人のための労務マニュアルを伝授！ いま話題の「年収の壁」をはじめ「就業規則」「ハラスメント」「失業給付」など、誰しもが直面する労務問題をQ&A形式でわかりやすく解説します──。

「遅刻3回で欠勤1日」は違法

──そもそも「社労士」って、どんな仕事ですか？

ヒナコ 社労士＝社会保険労務士とは、労務管理と社会保険のスペシャリストのこと。 社会保険や行政機関への申請書類をクライアントに代わって作成・届出をし、労務管理の相談に応じ指導を行う仕事です。会社の総務・人事部の業務を代行すると言えば、分かりやすいかも……。合格率1割以下の国家試験に合格しないと、社労士を名乗ることはできません。





── 「就業規則」について教えてください。

ヒナコ 使用者が定め、労働者が守らなくてはならないルールのことです。労働時間、休憩、休日、賃金、昇給、退職関係（解雇事由を含む）などを明記する必要があります。いつも雇用している従業員数が10人以上の会社なら必須で、作成にあたっては過半数で組織する労働組合か、労働者の過半数を代表する者の意見を聴くことが必要です。

──「遅刻3回で欠勤1日」という就業規則はOK？

ヒナコ ダメ！ ペナルティとして減給する場合はひとつの事案に対して平均賃金1日分の半額までが限度で、遅刻3回でひとつの事案となりますから欠勤1日だと控除しすぎ。これは、労働基準法（労基法）違反となります。なお、「ノーワーク・ノーペイの原則」により、労務提供を受けていない時間分の対価を控除することはできます。

──理不尽な解雇は拒否できる？

ヒナコ できます。正当な解雇事由がなければ、解雇権を濫用したものとして解雇は認められません。正当な理由がある場合でも、会社には労働者に対して30日前までに予告する義務があります。もしくは、30日分の解雇予告手当てを支払わなければなりません。





──不当な賃金引き下げは拒否できますか？

ヒナコ できます。減給など労働条件の不利益変更は原則として認められません。

ブラック企業の定義とは

──「ブラック企業」って何ですか？

ヒナコ 労働者を過酷な環境で働かせ、法令違反や不当な取り扱いをする企業のことを指します。具体的には、「長時間労働」「残業代不払い」「ハラスメント行為」などが横行し、従業員の心身の健康を害するような企業を指します。

──「ハラスメント」について教えてください。

ヒナコ 相手の嫌がることをして不快感を覚えさせる行為全般を意味します。職場においてはセクハラ（セクシュアル・ハラスメント）、パワハラ（パワー・ハラスメント）などが問題になります。悪質な場合は刑法で罰せられ、民法における損害賠償請求の対象にもなります。労働施策総合推進法では企業に対し、ハラスメントの防止・対応のために必要な措置を講ずるよう義務付けています。マタハラとはマタニティ・ハラスメントのこと。妊娠や出産を理由とする解雇は、男女雇用機会均等法に違反します。

──給料が激安なのですが、最低賃金ってあるんですか？

ヒナコ 最低賃金法により、賃金の最低限度が決められており、会社はそれ以上の賃金を労働者に支払わなくてはなりません。都道府県ごとに定められた最低賃金があり、たとえば東京都では1163円です（2024年10月1日改定時点・毎年同時期に見直しあり）。正社員だけでなく、パートやアルバイトにも適用されます。

残業や休日出勤は賃金割増

──残業や休日出勤をすると、賃金はアップしますか？

ヒナコ 労基法で定められている労働時間は1日8時間、週40時間までが基本です。時間外労働は25％以上、法定休日出勤の場合は35％以上の割増賃金の支払いが義務づけられています。また、残業時間の上限は36（サブロク）協定を締結・届出することを前提に、原則として月45時間、年360時間です。





──休憩や休日は法律で決まっていますか？

ヒナコ はい。休憩は労働時間が6時間を超えて8時間までは少なくとも45分とる必要があり、8時間を超えるときは少なくとも1時間となります。休日は、毎週少なくとも1回以上の休日を与える義務があります。

──有休は年間、何日までとれますか？

ヒナコ 有休＝年次有給休暇とは、給与の支払いを受けながら休暇を取れる制度のこと。週5日以上働く正社員などは、半年後から少なくとも年間10日とれます。2年間有効で、その間、労働者は自由に有休をとる日を決めることができます（時季指定権）。ただし、事業の運営に支障がある場合に限り、会社から有休の取得日を変更することが認められます（時季変更権）。なお、年次有給休暇は、心身の疲労を回復しゆとりある生活を保障することを目的とするため、原則としてこれを買い取ることは認められません。

──産休と育休について教えてください。

ヒナコ まず産前産後休業（産休）ですが、会社は社員が妊娠した場合、産前6週、産後8週は休みをとらせないといけません。この間には、所得保障として健康保険制度から出産手当金が支給されます。育児休業（育休）は原則として子どもが1歳になるまでとれ、保育園に預けられないなどの事情があれば、最長2歳誕生日前日まで延長が可能です。産休、育休ともに、その間の社会保険料は申請により免除されます。

──労災について教えてください。

ヒナコ 労災（労働災害）とは、労働者が業務中に負傷したり、病気になったりすることです。労災保険は、このような労働災害に加え、通勤途上における災害（通勤災害）から労働者を守るための制度で、労働者に対して必要な保険給付を行います。医療機関の窓口を経由して労働基準監督署（労基署）に認められると、医療費が全額支給されるほか、労基署に申請することで休業中は賃金の8割（保険給付6割＋特別支給金2割）が支給されます。﻿

「年収の壁」の仕組み

──いま話題の「年収の壁」って何ですか？

ヒナコ 収入の額によって扶養者控除や社会保険の被扶養者要件に影響が生じるため、働き方をセーブせざるをえない人がいることです。たとえば、年収130万円未満だと配偶者の被扶養者となることができ、年金や健康保険の保険料支払いが免除されます（「年収130万の壁」）。なお、2025年10月より19歳以上23歳未満については収入基準が150万円未満に緩和されます。

また、パートやアルバイトなど短時間労働者でも、1) 年収が106万円（月給8万8000円）以上、2) 労働時間が月20時間以上、3) 2か月を超える雇用の見込み、4) 従業員数51人以上、5) 学生でない、という要件が満たされれば、社会保険の被保険者となります（「年収106万の壁」）。ただし、制度改革により、1) 賃金要件や、2) 企業規模要件は段階的に撤廃されることになりました。





──「失業給付」は退職したら、すぐにもらえますか？

ヒナコ 退職すると、会社から離職票が渡されます。その退職事由によって給付開始の時期が変わり、解雇ならすぐに（7日の待機期間はあります）、自己都合の場合は1か月後となります（2025年4月より）。ただし、失業給付がもらえるのはハローワークに通って求職し失業の認定を受けている者だけで、自営業の人はもらえませんから要注意！

──休職中の場合、社会保険料はどうなりますか？

ヒナコ 健康保険や年金保険、介護保険などの社会保険料は通常、会社と社員が折半して支払っています。休職中は原則として給料は支給されませんが、保険料は納める必要があります。その場合、会社が社員の分を一旦立て替え、後で社員から会社に支払ってもらうのが一般的。復職時にまとめてでは社員の負担が大きいので、毎月指定日までに振り込んでもらうことにすることが多いようです。

──「年末調整」とは何ですか？

ヒナコ 所得税は、1年間の給与支給総額が確定する年末に、その年に納めなければならない年税額が決まります。年末調整は、年税額を正確に計算し、実際に毎月源泉徴収し納付してきた所得税との差額を求めることをいいます。年末調整を実施するにあたっては、配偶者控除、扶養控除、生命保険料・地震保険料などの保険料控除、住宅借入金等特別控除（住宅ローン控除）などに関する書類が必要となります。

（監修・HRプラス社会保険労務士法人）

（文春コミック）