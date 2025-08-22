『M-1』ファイナリスト経験者の38歳・野澤輸出、腹痛で救急搬送→手術へ「みなさんは健康にお過ごし下さい」
元ダイヤモンド・野澤輸出（38）が22日、自身のXを更新。腹痛で救急車に運ばれたことを報告した。
【写真】10日前には…マユリカ中谷と笑顔を見せていた野澤輸出
野澤は「先日、腹痛で救急車で病院に運ばれまして、胆石が5つ見つかり、さらに検査した結果、盲腸(虫垂炎)と逆流性食道炎にもなっていまして、9月に入院して手術することになりました。追って連絡させていただきます。みなさんは健康にお過ごし下さい！」と伝えた。
ダイヤモンドは『ぐるナイおもしろ荘2021』優勝、『M-1グランプリ2022』決勝進出といった経歴を誇ったが、2025年1月で解散した。
