　ABCテレビ『おはよう朝日です』（月〜金　前5：00　※関西ローカル）は22日、公式インスタグラムを更新。小西陸斗アナウンサーと福戸あやアナウンサーが29日をもって番組を卒業すると発表した。

　インスタグラムで「放送でも発表がありましたように、#小西陸斗アナ､#福戸あやアナが8月29日（金）をもって番組を卒業します」と報告。「残り1週間ですが、2人と一緒に関西のみなさまに元気をお届けいたします！」と伝えた。

　この投稿に「残念です」「大好きな2人がーっ」「朝から爽やかなお二人に元気もらってたのでショック」「さみしすぎます」といったコメントが寄せられた。