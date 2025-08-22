ABCテレビ『おはよう朝日です』小西陸斗アナ＆福戸あやアナ、8月29日で番組卒業「大好きな2人がーっ」「さみしすぎます」
ABCテレビ『おはよう朝日です』（月〜金 前5：00 ※関西ローカル）は22日、公式インスタグラムを更新。小西陸斗アナウンサーと福戸あやアナウンサーが29日をもって番組を卒業すると発表した。
【写真】8月29日で『おはよう朝日です』卒業を発表した小西陸斗アナ＆福戸あやアナ
インスタグラムで「放送でも発表がありましたように、#小西陸斗アナ､#福戸あやアナが8月29日（金）をもって番組を卒業します」と報告。「残り1週間ですが、2人と一緒に関西のみなさまに元気をお届けいたします！」と伝えた。
この投稿に「残念です」「大好きな2人がーっ」「朝から爽やかなお二人に元気もらってたのでショック」「さみしすぎます」といったコメントが寄せられた。
【写真】8月29日で『おはよう朝日です』卒業を発表した小西陸斗アナ＆福戸あやアナ
インスタグラムで「放送でも発表がありましたように、#小西陸斗アナ､#福戸あやアナが8月29日（金）をもって番組を卒業します」と報告。「残り1週間ですが、2人と一緒に関西のみなさまに元気をお届けいたします！」と伝えた。
この投稿に「残念です」「大好きな2人がーっ」「朝から爽やかなお二人に元気もらってたのでショック」「さみしすぎます」といったコメントが寄せられた。