プロ野球選手のセカンドキャリアは様々だが、そのなかでも特殊な経歴を歩む人がいる。“89年世代”で菅野智之、中田翔、丸佳浩、菊池涼介、野村祐輔らと同級生に生まれ、将来有望の投手として早くから注目を浴びるも、中3で国指定の難病「ベーチェット病」を発症。それでも愛工大名電高で甲子園に出場し、明治大から巨人に育成3位で入団した。

3年間プロ野球の世界にいたのち、球団職員から大手コンサルティング会社・アクセンチュアに転職。3年半後に起業し、現在は「アジア甲子園」開催のためにアジア各国を訪れ活動している。

難病・ケガ・イップスに悩まされた現役時代と、異色の道を歩む現在について話を聞いた。（全3回の1回目／続きを読む）

「すいすい勝ち進んで全国優勝」した小学校時代

--野球をはじめたのはいつですか。どのような野球少年だったのでしょうか。

柴田章吾さん（以下、柴田） 小学校2年生の時にはじめました。壁当てが好きで、毎日ボールを投げているような小学校時代でした。バッティングは当時得意でしたが、50球打つと飽きてしまうくらいでしたね。やっぱりピッチングに興味があったんだと思います。



--チームは強豪だったのですか。

柴田 いえ、最初は10人ほどのあまり強くない軟式のチームに入りました。実家の近所にあるグラウンドで活動していたチームです。そこで自信がついて、小4で硬式のリトルリーグに移り、さらに小6でボーイズリーグの四日市トップエースという強豪チームに移りました。僕はピッチャーで3番打者だったんですが、どこに投げてもみんなが守ってくれるし、打撃もいいし、すいすいと勝ち進んで全国大会で優勝することができました。

中3で腹部に激痛が走り「ベーチェット病」に

--中学校に進んでからは、いかがでしょうか。

柴田 ボーイズリーグは中学生がメインなので、四日市トップエースに引き続き所属していました。中1で全国ベスト4、中2も全国ベスト4だったかな。中3では日本代表チームのエースにも選ばれました。そんなこともあって、たくさんの高校から進学のオファーをいただいていたんです。

そのころ、進路候補をノートに書いてまとめるなどをしながら、自分はどこに進むべきかを考えていたんですね。そしたらお腹が痛くなってきて、悩みすぎかな？ ストレスかな？ とはじめは思っていたんですが、さすがにそんなレベルじゃない激痛に変わりまして。病院にいって検査を受けたら「ベーチェット病」という診断結果でした。「国指定の難病」といわれ、最初は受け止められなかったですね。

ステロイド80mgを首から注射して摂取

--ベーチェット病はどのような症状があったのですか。

柴田 ずっと盲腸になっているような腹部の激痛がありました。熱は40度出るし、口内炎が20個くらいできました。それを無理やり抑えるために、大量のステロイドを摂るんです。経口ステロイドって1日5mgくらいがふつうの摂取量らしいんですが、僕は当時80mgくらい摂取していました。そんな量になると飲めないので、首から注射していました。副作用で顔がパンパンになったり、風邪や感染症にかかりやすくなったり、腹膜が破れやすくなったりするので、まともな生活は送れませんでした。

--それはしんどいですね。動くことはできるのですか。

柴田 痛みや副作用で歩けないです。なので、外を10分歩くようなことからリハビリをしていました。中3のときはあまり動けない時間が長かったです。

--そんな状況でも、愛工大名電という甲子園常連校に進学されましたね。

柴田 倉野（光生）監督が、それまでの僕の経歴に期待して投資してくださったのだと思います。「ちょっと前まで野球が上手だった子が、いまは病院で寝ている。回復すれば活躍できるだろう」と考えてくださったみたいで、入学の際には「高3で甲子園のマウンドに立てればいいから、がんばれ」との言葉をもらいました。名電野球部は全寮制なのですが、監督の奥さんにも病気のことを細かく伝えて、理解していただけました。

高校時代は「1時間練習」で気まずさも…

--高校時代には動けるようになっていたのですか。

柴田 薬物治療のおかげでだいぶよくなっていました。ただ、主治医の先生から「無理しちゃいけない」と通達があったので、練習は1時間限定でしたし、チームメイトとは完全に別メニューでした。

1時間の練習はだいたいキャッチボールとピッチングを30球程度と、ジョギングで終わってしまいます。それが終わると、草むしりやボール拾い、グラウンド整備などでみんなのお手伝いをしていました。

高校野球って、みんなできつい練習をするじゃないですか。それをただ見ているというのはかなり気まずかったです。めちゃめちゃ走っていたり、ものすごい数のバットスイングをしていたりして、死にそうな感じでやっているんですけど、僕はその間もチューブトレーニングやストレッチをしているわけです。同じ辛さも達成感も味わっていないし、声をかけることもできないし、その時間はなんともいえない気持ちでした。

--試合には出られるようになったのですか。

柴田 高1の秋くらいから、「3イニング限定」みたいなかたちで投げる機会をもらえるようになりました。当時は135キロくらい出ていたかな。その後に体調も少しずつよくなっていって、高2の秋くらいには先発ができるほどになりました。

「腸が破れるからヘッドスライディングはするな」

ただ、先ほども言ったようにステロイド摂取の副作用で腹膜が破れやすくなっていたので、「腸が破れるからヘッドスライディングはするな」と主治医の先生から言われていました。

--高校での野球部生活は、テレビの密着取材を受けていたそうですね。

柴田 名電の1年生に難病の選手がいると知ったそうで、3年間ずっと寮やグラウンドに中京テレビのスタッフが密着していました。私生活も含めて常に撮られていたのですが、苦しい場面こそ「いまどんな気持ち？」と聞かれることが多くて、思春期の学生にはきつかったです（笑）。後日談ですが、「甲子園に行かなかったら放送しないつもりだった」と聞いたときには、3年間という期間を費やしてくれたテレビ局の覚悟に驚きました。

--高3夏にはしっかりと甲子園出場を決めましたね。

柴田 はい。病気になってからいちばんの目標が甲子園出場だったので、それが叶った瞬間でした。いままで治療とリハビリに耐えてきてよかった、がんばってきて本当によかったと思って、ぼろぼろと涙が流れました。いま思うと、密着してくれた番組もボツにならずに済んで、テレビ局の方にも少しは貢献できたかもしれませんね（笑）。

悲願の甲子園は「ふわふわしていた」

--甲子園のマウンドで投げた感覚はいかがでしたか。

柴田 ふわふわしていました。天国にいる感じです。難病で苦しんだ時期を考えると、甲子園に出ているなんて夢みたいなものでした。試合前のキャッチボールで遠投するときには、自分が投げるボールがどこまでも飛んでいくんじゃないか、と感じるくらい調子もよかったです。マウンドに上がったらもう怖いものなしで、緊張もないし、自分のボールも伸びる。すべての実力を出せました。夢のようで、あっという間に試合が終わってしまった感覚です。

※甲子園では初戦・対創価高で5回から登板し4回1安打無失点6奪三振の好投も、1対3で敗退。

甲子園に行けなかったらプロにもなれていない

--その時の経験が「アジア甲子園」実現に向けた現在の活動につながってるんですよね。

柴田 体験としてすばらしかったのはもちろんですが、予選で負けてしまっていたらドキュメンタリーも放送されることがなかっただろうし、明治大にも行けてなかったんじゃないかと思います。そしたらプロ野球選手にもなれていないし、いまの自分とはまったく違う人生になっていたはずです。やはり甲子園は自分の人生が変わるきっかけになったイベントだったので、そのような大会を海外にも広げていきたいと思って、いま活動しています。

