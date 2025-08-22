えなこさんが2号連続で表紙＆巻頭グラビアに登場！「ヤングアニマル」17号本日発売！
【ヤングアニマル 2025年 17号】 8月22日 発売 価格：550円
【拡大画像へ】
(C)1998 HAKUSENSHA, all rights reserved.
表紙
【拡大画像へ】
白泉社は8月22日、雑誌「ヤングアニマル 2025年 17号」を発売した。価格は550円。
表紙と巻頭グラビアには、えなこさんが2号連続で登場。また、特別付録としてえなこさんの両面BIGポスターがついてくるほか、ローソン・HMV限定クリアファイル特典も実施される。さらに、巻末グラビアには春蝶（ちゅちゅ）さんが登場する。
えなこさん
えなこ両面クリアファイル
春蝶（ちゅちゅ）さん
巻頭カラーには「D.ダイバー」、巻中カラーには「ふたりエッチ」が登場。映画「ペリリュー ー楽園のゲルニカー」のティザービジュアルとキャストコメントも公開される。
「D.ダイバー」
「ふたりエッチ」
映画「ペリリュー ー楽園のゲルニカー」
【#ヤングアニマル 17号 本日発売📖】- ヤングアニマル公式 (@YoungAnimalHaku) August 22, 2025
◎表紙＆巻頭グラビア#えなこ
🥳真夏の2号連続えなこ祭り🪩スタイリッシュな都会系衣装で凛とした美しさをお届け🤲
◎巻末グラビア#春蝶（ちゅちゅ）
初登場✨えなこPresents「Muse撮影会」で見つけた春蝶ちゃんとの、同棲生活を妄想するあま～いグラビア🏠💕 pic.twitter.com/j1FEw1zqWi
(C)1998 HAKUSENSHA, all rights reserved.
(C)武田一義・白泉社/2025「ペリリュー -楽園のゲルニカ-」製作委員会