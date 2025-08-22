【ヤングアニマル 2025年 17号】 8月22日 発売 価格：550円

表紙

【拡大画像へ】

白泉社は8月22日、雑誌「ヤングアニマル 2025年 17号」を発売した。価格は550円。

表紙と巻頭グラビアには、えなこさんが2号連続で登場。また、特別付録としてえなこさんの両面BIGポスターがついてくるほか、ローソン・HMV限定クリアファイル特典も実施される。さらに、巻末グラビアには春蝶（ちゅちゅ）さんが登場する。

えなこさん

えなこ両面クリアファイル

春蝶（ちゅちゅ）さん

巻頭カラーには「D.ダイバー」、巻中カラーには「ふたりエッチ」が登場。映画「ペリリュー ー楽園のゲルニカー」のティザービジュアルとキャストコメントも公開される。

「D.ダイバー」

「ふたりエッチ」

映画「ペリリュー ー楽園のゲルニカー」

(C)1998 HAKUSENSHA, all rights reserved.

(C)武田一義・白泉社/2025「ペリリュー -楽園のゲルニカ-」製作委員会